Hasta no hace tanto el verano se había convertido en un particular estío para el público familiar, que solo podía optar por salir de las ciudades para buscar planes al aire libre. Este agosto, la cosa cambia con una inusual presencia de espectáculos familiares. Y es que por primera vez, el certamen Barroco Infantil del Festival de Almagro tendrá su segunda sede en el Corral Cervantes de la Cuesta de Moyano de Madrid. Así, se podrán disfrutar de los platos fuertes de este certamen de teatro para el público familiar que es ya todo un referente. Pero no solo eso y es que agosto trae a Madrid Aladín, un musical genial, uno de los musicales familiares más galardonados de los últimos años que llegará al Teatro Cofidis Alcázar de Madrid el 14 de agosto. Estas y otras propuestas nos llevarán a recorrer distintos puntos de España para demostrarnos que el teatro familiar (también) es para el verano.

Los teatros de Madrid apuestan por el público familiar también en verano. Mientras el Teatro Sanpol, referente en lo que a propuestas de teatro para todos se refiere, comienza a calentar motores para el estreno en septiembre de Heidi, el musical, que volverá a contar con los mismos mimbres del exitoso Caperucita Roja, otros espacios escénicos de la capital apuestan por este público, huérfano de propuestas hasta ahora en la ciudad durante estos meses. Así ocurrirá en la emblemática Cuesta de Moyano, donde por tercer año un particular teatro-portátil traerá las mejores propuestas alrededor del Siglo de Oro. Este año habrá una especial sinergia con el Barroco Infantil del Festival de Almagro con la presencia en la programación de Traspiés. Palabras para (Des) Aparecer y El hermano de Sancho. Con Traspiés. Palabras para (Des) Aparecer, el colectivo Matrioska presenta un microcosmos femenino. En escena aparecen Música, Fenisa y Marcia, en la aldea del recreo. Allí van a recorrer un camino poco parecido al de baldosas amarillas hacia Oz. Y es que en su periplo se enfrentarán a las emociones humanas: miedos, amor, celos.... Todo ello hilado a través de escenas de grandes obras, poemas, canciones... Esta obra se verá los domingos del 4 de agosto al 1 de septiembre a las 18 h. La nota más 'quijotesca' la podrá El hermano de Sancho que estará los días 8, 15 y 22 de septiembre a las 18 h. La peculiaridad de este montaje de Laurentzi Producciones radica en que nos presenta en escena a un protagonista y conductor del espectáculo muy particular: Francisco Panza. Los cinco intérpretes llevarán a los más pequeños y a sus mamás y papás de la prosodia al entremés, pasando por la elegancia innata de la comedia del arte y la diversión que siempre proporciona el clown. Además de estos títulos, el Corral Cervantes apuesta por varios títulos especialmente aptos para el público familiar. Hasta el 9 de agosto se puede disfrutar de El buscón, un montaje de Teatro del Temple que en muchas ocasiones se ha ofrecido ante el público escolar durante las campañas escolares. José Luis Esteban es el actor que da vida a este personaje tan arraigado en nuestro ADN cultural como El Lazarillo de Tormes, que en la piel de Antonio Campos volverá a Madrid en septiembre con un espectáculo que ha sido recibido con especial entusiasmo por los escolares de toda España.

Aladín, un musical genial, un longevo éxito que vuelve a Madrid. Seis años de recorrido por los escenarios españoles avalan el cariño del público por un musical familiar que estará en el Teatro Cofidis Alcázar del 14 de agosto al 8 de septiembre. Este espectáculo original de la productora valenciana Trencadís Produccions. cuenta con 2 Premios del Teatro Musical y 5 Premios BroadwayWorld Spain. Para Josep Mollá, responsable del libreto y las letras del montaje, las claves del éxito radican en la magia de una historia que procede de Las mil y una noches. Así, sobre el escenario veremos a personajes como la princesa “que lucha por su libertad”, el visir malvado “que quiere arrebatar el poder al sultán”, el chico pobre del bazar “que ve sus deseos hechos realidad”. Tampoco faltarán en este montaje la magia del genio con un espectacular número musical que recordará a los mejores shows de Broadway y por supuesto el paseo entre las estrellas -alfombra mágica incluida- que harán sus dos protagonistas. En definitiva, nos encontramos “ante un relato que toca el corazón del espectador con un sinfín de posibilidades para la diversión”, en palabras de Mollá, alma de este espectáculo junto a Jose Tomàs Chàfer, director del montaje.

Anastasia se muestra en todo su esplendor durante las vacaciones estivales. Mientras el musical se toma unas pequeñas vacaciones, muy cerca del Teatro Coliseum, en el Hotel Emperador, se puede disfrutar de una exposición que incluye vestuario y algunos de los elementos de atrezzo de este espectáculo que hace las delicias de grandes y pequeños. Hasta el 11 de agosto se podrá ver esta muestra que enlazará con el comienzo de las representaciones de la segunda temporada que tendrá lugar el 15 de agosto. Y sin duda como eco de los muchos que salen tarareando las melodías del espectáculo, esta nueva etapa contará con el lanzamiento del disco de esta producción en una cuidada edición de cd-libro.

Seguimos la pista de algunos de los montajes que recorrerán España en las próximas semanas. El pequeño conejito blanco. Mientras ultima los preparativos para el estreno de Taller de Corazones- que reunirá a Naím Thomas y Anabel García sobre el escenario de los Teatros Luchana de Madrid y el Teatro Carrión de Valladolid en septiembre- la compañía La Espiral Mágica retoma un musical especialmente apto para los más pequeños de la casa. En palabras de Georgina Cort, una de sus creadoras: “Es una historia divertida y entrañable con música en directo en la que los niños ayudarán al conejito a creer en que hay que luchar por lo que se cree justo y lo que se quiere”. En este espectáculo -que se podrá ver el 15 de agosto a las 21 h en el Teatro Egaleo de Leganés (Madrid)- los niños podrán participar desde el principio y los mayores “se lo pasarán igual de bien que los niños”.

Mérida, entre el teatro clásico y la magia Disney. Aunque el Festival de Mérida está centrado en el público adulto, encontramos un par de propuestas para el público familiar. En Héroes y heroínas nos encontramos con ancianas, niños refugiados, mujeres inconformistas y aventureras que tratan temas universales como el respeto al diferente, la independencia femenina, la integración social, las familias no convencionales, la xenofobia o el bullying. Los domingos de agosto a las 12h en la Plaza de España dentro de la cita escénica emeritense se podrá disfrutar de este espectáculo que cuenta con la colaboración de EL PAÍS. Además de este montaje, el Festival cuenta con el Pasacalles “Prometeo el Grande” cada sábado de agosto. Ya el 8 de septiembre, dentro del Stone Music Festival, el emblemático Teatro Romano de Mérida acogerá una función de Disney in concert: Magical music, que contará con la Orquesta de Extremadura y unas extraordinarias voces para dar vida a la magia Disney. Una velada inolvidable para todos los que han crecido con las películas de la factoría del ratón Mickey.

En el norte también apuestan por los más peques. Un año más, el Festival Internacional de Santander volverá a apostar por el público familiar. Títeres Etcétera presentarán el 23 de agosto La caja de juguetes, que cuenta la historia de amor entre un soldadito, una muñeca de trapo y un divertido polichinela. Dentro del Aste Nagusia de Bilbao encontramos el espectáculo Prozak que los días 22 y 23 de agosto nos presentará una familia muy poco convencional que nos llevarán a situaciones disparatadas que nos conectan con nuestro lado más humano.

Los Clásicos Excéntricos recorren España. Este verano continúa su gira una propuesta sorprendente y muy original, en el que se combina clown y música en directo en un programa universal y muy didáctico, perfecto para todos los públicos. Entre las próximas citas de gira están Móstoles (11 de agosto) y Madrid (16 de agosto).

