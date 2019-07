Me pregunto qué aplaudían los que aplaudieron a Zabaleta y Ugarte en Hernani y Oñate que fueron, respectivamente, un asesino y un secuestrador. Se puede ser independentista sin ser violento. Me pregunto si en sus casas, a solas, cuando ven a sus padres, hijos o nietos, cuando no están mediatizados por fuerzas sociales muy activas, se vanaglorian de lo que un día hicieron sus compañeros de ideas; o les entran dudas, como mínimo. Y me parece increíble que aplaudieran, pero aplaudieron, y hasta vitorearon.

Dionisio Rodríguez Castro

Villaviciosa de Odón (Madrid)

