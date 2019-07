Martina Navratilova: 40 años de activismo y azote de Trump

El pasado mes de diciembre, Navratilova, muy activa en Twitter, escribió un mensaje que levantó una buena polvareda: “No te puedes proclamar como mujer y poder competir contra las mujeres. Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no debería cumplir con ese estándar”. Después borró el tuit y se disculpó, pero se reafirmó en febrero a través de un texto en The Sunday Times: “Es una locura y es un engaño. Me complace dirigirme a una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir contra ella. No sería justo”.

En la entrevista concedida ahora a la misma publicación mantiene su postura –“no puedes competir al máximo nivel como mujer por el hecho de que te sientas mujer. Lo respeto al cien por cien, pero todavía tienes un cuerpo de hombre…”–, aunque se expresa a fondo para matizar su perspectiva. “Fui atacada por mi gente. No me gusta hablar de lados, pero la gente de derechas me decía: estás en lo correcto, no debería ser permitido. Y eso no es lo que yo decía tampoco… Quizá no sabía nada de lo que estaba hablando, así que dije: dejadme educarme a mí misma y volveré a abordar el asunto”, explica.

Por eso decidió participar en un documental producido por la BBC, The Trans Women Athlete Dispute, en el que dialoga con personas situadas a un extremo y otro del debate. “Lo primero que aprendí fue lo larga que puede ser la transición, y mi empatía aumentó mucho. Sabía que era duro, pero cuando ves el dolor y la montaña rusa emocional que experimentan hombres y mujeres, tu corazón se apaga. Nadie elige esto, como yo no elegí ser gay. Lo entiendo plenamente”, reflexiona.

“Esto no se trata de estar a favor o en contra”, prosigue Navratilova, “porque queremos incluir, pero si incluyes a cualquiera, alguien es expulsado. Las mujeres han peleado duro para poder competir en el deporte, y de hecho hay países en los que todavía no pueden hacerlo; ahora que lo hemos conseguido, de alguna manera estamos siendo expulsadas hacia donde sentimos que no es justo”.

A raíz de lo que escribió en febrero, la extenista fue acusada de “transfóbica” por la organización Athlete Ally, que apoya al LGTB. “Puedo ir completamente por la vía trans, dejemos campo abierto y que todo el mundo pueda competir; entonces las mujeres se enfadarán conmigo. Y si voy en la dirección opuesta, los deportistas transgénero se cabrearán conmigo. Así que voy a enfadar a todo el mundo, no importa lo que diga… Para mí, esto se trata de justicia hacia las mujeres y las chicas. Así soy yo y, por cierto, abandoné un país comunista porque no podía decir lo que quería decir sin tener repercusiones”, zanja.