Detienen a un hombre armado con un bate fuera de la casa de Taylor Swift

Un nuevo acosador se suma a la larga lista de hombres obsesionados con la cantante Taylor Swift. Este fin de semana, un hombre ha sido detenido en las inmediaciones de la casa de la estrella del pop en Rhode Island. Según fuentes policiales, David Page Liddle, de 32 años, que planeaba "visitar" a la estrella del pop, ha sido arrestado y acusado de posesión de herramientas de robo. Entre ellas, el hombre portaba encima más de 30 ganzúas, una palanca para abrir ventanas y un bate de béisbol de aluminio.

Liddle quería "ponerse al día con Taylor Swift" e insistió en que la conocía personalmente, según un periódico local. El hombre, de Iowa (Estados Unidos), viajó hasta la pequeña ciudad donde tiene la residencia la cantante y fue detenido después de que varios vecinos se percataran de la presencia de un desconocido que llevaba desde primera de la mañana merodeando por la zona y actuando de manera sospechosa.

El sospechoso fue, finalmente, detenido sin incidentes y se ha emitido una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a cualquiera de las propiedades de Swift, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio, según ha confirmado a AFP el jefe de policía Shawn Lacey este martes. Además, se someterá a una evaluación psicológica a Liddle.

No es la primera vez que la intérprete de Shake It Off, de 29 años, se enfrenta a este tipo de situaciones. El pasado abril uno de sus acosadores, Roger Alvarado, de 23 años, fue condenado a cuatro años de prisión por haber entrado en casa de la cantante solo un mes después de haber salido de la cárcel por el mismo motivo. La cantante ha afirmado en diversas ocasiones que la violencia en uno de sus "mayores temores", y ha implementado tecnología de reconocimiento facial en algunos de sus conciertos con el fin de identificar posibles acosadores entre la multitud.

Alvarado, que se supone disfrutaba de su libertad condicional en Florida, cogió un vuelo a Nueva York el pasado 7 de marzo y llegó en taxi a la vivienda que ltiene en el barrio de Tribeca. Según la Fiscalía, una cámara de vigilancia grabó cómo el joven cogió una escalera, se coló en la terraza de la vivienda y rompió el cristal de la puerta, causando más de 4.000 dólares en daños, y se adentró en el domicilio. En ese momento la cantante no estaba en casa, pero su equipo de seguridad detectó movimiento y la policía se presentó de inmediato.

Además, el pasado septiembre Eric Swarbrick recibió una orden de alejamiento de la cantante, a la que había hostigado con cartas en los dos últimos años en las que amenazaba con violarla y asesinarla. Meses antes, Mohammed Jaffar fue condenado a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional por robo, después de aparecer en la casa de la cantante de Nueva York hasta en cinco ocasiones en dos meses. Pero Swift no es la única artista que ha tenido este tipo de problemas con algunos de sus seguidores. La modelo y hermana del clan Kardashian, Kendall Jenner o las actrices Sandra Bullock y Jennifer Aniston también han sufrido en primera persona esta mala experiencia.