Tom Brady, criticado por saltar desde una cascada con su hija de seis años

El jugador de fútbol americano Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen, en Los Ángeles en febrero de este año. Gtres

El jugador de fútbol americano Tom Brady, marido de la modelo Gisele Bündchen, publicó el pasado viernes un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le ve saltando desde unas rocas, con cascada de fondo incluida, de la mano de su hija de seis años. Estas imágenes han despertado numerosas críticas en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja no han visto con buenos ojos el atropellado salto de Brady y la pequeña Vivian.

La familia, que está de vacaciones en un lugar que no han hecho público, ha aprovechado para darse un baño en un río. Desde ahí y tras contar hasta tres, padre e hija han dado el salto. Pero en el último segundo la pequeña se ha quedado rezagada y Brady, que la tenía fuertemente agarrada de la mano, ha acabado arrastrándola. A pesar de esto, el grito de emoción, y no de dolor, que soltó la pequeña despeja todas las dudas sobre el bienestar de la niña, quien no sufrió ningún tipo de daño.

En las redes se ha criticado al quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra tachándolo de irresponsable y de haber puesto en peligro a su hija menor. “Te respeto mucho pero creo que fue un poco arriesgado. Muchas cosas pudieron salir mal”, le escribió un fan. “Nota mental: nunca agarrar la mano de alguien al saltar de un acantilado”, puso otro. “Ponle un salvavidas a esa niña. Solo basta un respiro bajo el agua para ahogarse. Tu siguiente Insta pudo haber sido acerca de una tragedia”, le regañó alguien más.

En cambio, el propio Brady vivió las cosas desde otra óptica. Aunque fue honesto y resaltó la poca habilidad de Vivian para los clavados. “Si un día Viv va a ser campeona olímpica, probablemente no será en los clavados sincronizados. Aunque papá siempre le pone un 10”, bromeó.