Cómo reaccionó Gisele Bündchen al enterarse que su ahora esposo esperaba un hijo con otra mujer

Gisele Bündchen y Tom Brady son una de las parejas más estables y envidiadas del mundo. Ambos triunfan en su profesión, tienen dos hijos, y presumen de su felicidad en las redes sociales. Sin embargo, el inicio de su relación no fue tan fácil como se suponía. En 2006, a las pocas semanas de empezar a salir juntos, la supermodelo se enteró de que el jugador de fútbol americano esperaba un hijo con su exnovia, Bridget Moynahan.

"Dos meses después de iniciar nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes, y sentí que mi mundo se había puesto patas arriba", revela la ex ángel de Victoria´s Secret en su libro autobiográfico publicado el pasado martes Lessons: My Path to a Meaningful Life (Lecciones: mi camino hacia una vida significativa).

La también modelo Bridget Moynahan mantuvo una relación con Brady entre 2004 y 2006. Meses después el jugador del New England Patriots conoció a Bündchen en una cita a ciegas y dos años después contraerían matrimonio en la Iglesia Católica Santa Mónica en California (Estados Unidos). Jack, el hijo del jugador con Moynahan, nació en agosto de 2007, lo que significa que fue concebido más o menos en la misma época en la que Brady conoció a su ahora esposa.

Pero si bien la modelo de 38 años admite que el escándalo público sobre el embarazo "no fue un momento fácil", la brasileña asegura que la prueba ayudó a afianzar su relación con la estrella de la NFL (Liga Nacional de Fútbol americano, por sus siglas en inglés). Además, la modelo está convencida de que la llegada del niño de 11 años a su vida, hizo "que su corazón se expandiera de una forma que no sabía que era posible".

"Quería estar allí para Jack y Tom, y hacer lo que fuera necesario para crear estabilidad en sus vidas y ayudarles a tener una relación cercana", afirma la brasileña. A su vez, la modelo señala que Jack, o su "hijo bonus" como ella lo llama, los inspiró a iniciar una familia rápidamente, ya que querían que sus hijos tengan la menor diferencia de edad posible con el pequeño Jack. Actualmente su hijo Benjamin tiene 8 años y Vivian tiene 5, y a pesar de que el niño de 11 años vive en Los Ángeles con su madre, Bündchen asegura que lo llaman constantemente desde Boston para saludarlo y darle las buenas noches.

Esta no es la única revelación que se puede encontrar en el libro de la que ha sido durante 15 años la supermodelo mejor pagada del mundo, Como adelantó la revista People el pasado jueves, la brasileña afirma haber sufrido ataques de pánico e incluso pensamientos suicidas durante uno de los periodos más exitosos de su carrera. "Empecé a pensar: 'si salto de mi balcón, esto se acabará y nunca más tendré que preocuparme por la sensación de que el mundo se me viene encima", cuenta la modelo. Además detalla su arrepentimiento ante una operación de aumento de pechos que se realizó tras amamantar a sus dos hijos. "Cuando me desperté [al día siguiente], pensé: '¿Qué he hecho?' Sentí como si estuviera viviendo en un cuerpo que no reconocía", admite. "Durante el primer año, usé ropa [holgada] porque me sentía incómoda", añade la modelo.