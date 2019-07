Bradley Cooper e Irina Shayk llegan a un acuerdo sobre su hija bajo la sombra de Lady Gaga

Bradley Cooper, de 44 años, e Irina Shayk, de 33, llevan tiempo en el punto de mira. Primero por los rumores de su separación y, una vez confirmada esta, por las decisiones sobre la custodia de su hija Lea de Seine, de dos años. Además, durante los últimos días, ciertos medios de Estados Unidos han insistido en una posible relación entre el actor y cineasta y la cantante Lady Gaga. Sin embargo lo que sí se ha confirmado, según publicó el medio TMZ el pasado jueves, es que la expareja ha llegado a un acuerdo amistoso sobre la custodia compartida de su hija, así como en fijar la residencia de ambos en una misma ciudad, Nueva York.

"No hay ningún tipo de drama en este momento", dijo una fuente según el portal estadounidense Page Six. "Irina viaja mucho y está feliz de que [Cooper] quiera tener la custodia compartida", añadió. Sin embargo, según este medio, la misma fuente apuntó que aún hay una cuestión por resolver en la ruptura: "Su equipo está tratando de averiguar si el actor transferiría una propiedad a nombre de la modelo. Es lo único que no se resuelve".

El medio TMZ, por su parte, afirma que no tienen un acuerdo formal por escrito, pero que están en "sintonía con la paternidad" y que no sienten la necesidad de ponerlo en un contrato. Además, han aceptado vivir en la misma ciudad. La pareja tenía una casa en Los Ángeles (California) y otra en Nueva York, que compraron el pasado octubre. Esta última ciudad ha sido la elegida como residencia habitual de ambos, a pesar de la inestable agenda que mantienen por sus profesiones y de que los compromisos de Cooper como director y actor le reclaman en Hollywood.

Cooper y Shayk se separaron después de cuatro años de relación, según confirmó en exclusiva la revista People, a principios del mes pasado. La pareja no se dejaba ver desde hace cuatro meses y medio, justo cuando acabó la promoción de la película de Cooper Ha nacido una estrella, con la que el cineasta aspiraba a varios Oscar. Aunque a la fiesta del cine celebrada en febrero sí acudieron juntos, no ocurrió lo mismo en la gala del Met, celebrada en Nueva York el primer lunes del mes de mayo.

Las especulaciones sobre la crisis de pareja comenzaron, precisamente, a raíz de la especial relación surgida entre el actor y Lady Gaga en la película, y se acrecentaron tras la actuación de ambos en la gala de los Oscar el pasado febrero. Pero la cantante zanjó los rumores de un presunto noviazgo con el argumento de que todo era interpretación. "La gente vio el amor, y ¿adivina qué? Eso es lo que queríamos que vieran", explicó Lady Gaga.