El feminismo no pertenece solo a unas cuantas, la política no debería poner esto en cuestión con afán ideológico y partidista. Resulta preciso denunciar el continuo intento de manipulación política que realizan nuestros representantes con cualquiera de los servicios o aspectos que a la población nos afectan directamente. Así nos hacen creer que el feminismo, la eutanasia, el aborto, la educación o la sanidad pública, o el colectivo LGTBI —por citar algunos— son asuntos solo progresistas, y lo contrario únicamente conservadores. Menos mal que no todo lo que se presenta como progresista lo es, ni todo lo conservador tampoco, y que la población inteligentemente desoye estos cantos de sirena profundamente sectarios.

Luis Alberto Rodríguez Arroyo

Santo Tomás de las Ollas (León)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.