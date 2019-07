Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, otra estrella en Marbella

Stella del Carmen Banderas-Griffith fue una niña mediática nacida en un matrimonio mediático. Con una vida a caballo entre Málaga y Los Ángeles, durante la adolescencia rebajó su perfil y rehuyó a los medios. Este fin de semana, la hija de los actores Antonio Banderas y Melani Griffith ha acaparado todas las miradas en Marbella, donde ha acudido para pasar unos días en familia junto a su padre.

La joven, de 22 años, no ha viajado sola, sino que lo ha hecho con un joven con quien Banderas parece mantener una buena relación. Los tres, además de la pareja del actor, la financiera Nicole Kimpel, y la hermana de esta, Bárbara Kimpel, han acudido este fin de semana al festival Starlite en Marbella para asistir al concierto del grupo Il Divo, que presenciaron desde el palco presidencial. Durante la actuación del grupo italiano, la familia estuvo sentada a escasos metros de Paula Echevarría, quien se ha desplazado hasta la localidad malagueña desde Chiclana de la Frontera antes de retomar sus compromisos como actriz. "Fue una noche genial", escribió la protagonista de Velvet en su cuenta de Instagram, donde también publicó una fotografía junto a Banderas, las hermanas Kimple y Sandra García San Juan, organizadora del festival.

Stella del Carmen se ha instalado estos días en La Gaviota, la casa que su padre posee en la Costa del Sol y que vio crecer a la joven, quien nació a escasos metros, en el Hospital Costa del Sol de Marbella. La vivienda es el refugio perfecto del actor, a donde acude cada verano en compañía de familiares y amigos. Parece que la vida sonríe a Antonio Banderas, de 58 años, tras cosechar varios éxitos en el terreno profesional. Hace unas semanas recibió el premio CineMerit del festival Internacional de Cine de Múnich. Poco antes, el pasado mayo, recogió el galardón a mejor actor en el Festival de Cannes por su papel protagonista en Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

Con los apellidos cinematográfcos que acumula parecía predestinada a ser actriz, pero Stella del Carmen mantuvo durante mucho tiempo que lo suyo no era la interpretación. La joven es la única hija en común del actor español y la actriz estadounidense, quienes se conocieron en 1995 durante el rodaje de la película Two Much. Además es nieta de otro mito de Hollywood, Tippi Hedren, musa del director Alfred Hitchcock, y su hermana Dakota Johnson, fruto del matrimonio entre Griffith y Don Johnson, es protagonista de la versión cinematográfica del éxito literario 50 sombras de Grey. Es la única hija del actor, mientras que, por parte de madre, tiene un tercer hermano, Alexander Bauer, a quien la actriz tuvo con el actor Steven Bauer.

En junio del pasado año, cambió de opinión sobre su futuro profesional. "Mi hija Stella está ahora estudiando Arte Dramático. Nos ha sorprendido a todos porque ella no quería estar delante de las cámaras y de repente quiere dar ese salto", desveló Banderas a la revista ¡Hola! Hasta ese momento, estudiaba arte en la Universidad del Sur de California y parecía dispuesta a seguir una vida discreta alejada de los focos. Aún así, Stella sigue optando por permanecer en un segundo planto como máxima. Su último gesto en este sentido ha sido cerrar su cuenta de Instagram donde había acumulado más de 92.000 seguidores con apenas 38 fotografías publicadas desde que la inauguró.

Estudiosa, reflexiva, interesada por la literatura y la poesía, quienes la conocen afirman que es una chica madura, muy unida a su madre –a pesar de lo difícil que debió ser para ella la época en la que la actriz permaneció ingresada en un centro de desintoxicación– y acostumbrada a convivir y a querer a una familia variopinta. También ha estado siempre muy unida a su padre, con quien la joven mantiene un contacto muy estrecho. Aunque la separación de sus progenitores en 2014 hace que se vean menos de lo que ambos quisieran, aprovechan los momentos que pueden estar juntos.