Pau Gasol se casa en secreto con Catherine McDonnell en San Francisco

Pau Gasol se ha casado este fin de semana con su prometida, Catherine McDonnell, según ha podido confirmar EL PAÍS. El jugador español de baloncesto, de 39 años, y la periodista y financiera californiana, de 30, se han dado el “sí, quiero” en una ceremonia íntima celebrada en la ciudad de San Francisco, donde únicamente han estado presentes sus familiares y amigos más cercanos.

La pareja se comprometió el pasado octubre, después de casi tres años de relación, pero nunca anunciaron la fecha de la boda. Y siguiendo el mismo secretismo que caracteriza al deportista en todo lo relacionado con su vida privada, Gasol y McDonnell hicieron coincidir este día tan especial con el 39 cumpleaños del catalán. “¡Feliz cumpleaños para el amor de mi vida, mi atractivo prometido! Eres sorprendente, Pau Gasol”, escribió McDonnell en su Instagram junto a una imagen en la que aparece abrazando al jugador, quien sujeta los globos por su cumpleaños y quien todavía luce la férula en su pie izquierdo, pues se encuentra en pleno proceso de recuperación de la operación a la que fue sometido a principios de mayo para solventar una fractura por estrés.

La foto por el 39 cumpleaños de Pau Gasol que publicó Catherine McDonnell en su Instagram.

Precisamente ha sido el círculo de la novia quien hacía saltar todas las alarmas de la celebración de la boda a través de algunas de sus publicaciones en sus redes sociales. Una de sus amigas, Stephanie Ferguson, escribió: “Hasta el fin de semana de su boda tienen que tener estos detalles”. Un mensaje con el que Ferguson agradecía a su amiga Cat, como le llaman sus amigos, que le hubiera preparado en su habitación de hotel una botella de champán junto a tres fresas cubiertas de chocolate, con motivo de felicitación por su reciente compromiso. Otras de las amigas cercanas de McDonnell publicaron varias imágenes posando primero en una terraza con vistas a la ciudad de San Francisco y, después, en lo que podría ser el banquete, todas ellas vestidas arregladas. “Feliz fin de semana de boda”, escribía otra de ellas en sus redes sociales mencionando a los novios.

Por parte del jugador de baloncesto, a la ceremonia no faltó su hermano Marc Gasol y, aunque no hay una confirmación oficial, se da por hecho que también acudió el resto de su familia, como sus padres Agustín y Marisa así como su otro hermano, Adriá. Gasol hubiera deseado también la presencia de su gran amigo Rafa Nadal, pero el tenista no pudo acudir debido a que está en pleno torneo en Wimbledon.

Una de las imágenes que publicó una de las amigas de la novia en su Instagram.

Quienes parece que también acudieron fueron dos de sus amigos dentro y fuera de la cancha de baloncesto, como son Juan Carlos Navarro y Sergio Llul. Según las redes sociales de ambos, Navarro ha estado este fin de semana con su esposa en un hotel en San Francisco; mientras que Llul y su esposa han publicado estos días parte de sus vacaciones por Estados Unidos, con parada en San Francisco, por lo que no se descarta su asistencia al enlace. Además, fue precisamente en la boda de Sergio Llul y Almudena Cánovas en Menorca hace dos años donde Gasol presentó oficialmente a McDonnell, con quien acudió acompañado.

Otros íntimos del jugador de Milwaukee Bucks que no pudieron asistir al evento son los hermanos David y José Muñoz, de Estopa, pues fueron los invitados estrellas de otro enlace celebrado este mismo fin de semana, el de la hija de José Creuheras, presidente del Grupo Planeta.

Aunque todo ha ocurrido bajo el hermetismo que caracteriza a la pareja, el pasado mayo McDonnell ya celebró su despedida de soltera, como contó en sus redes sociales. "Mi corazón está tan lleno después de un fin de semana lleno de amor y risas con todas mis damas favoritas. Gracias por ser las mujeres más increíbles del mundo... Fue una diversión ininterrumpida desde masajes, tratamientos faciales, tratamientos intravenosos, maquillaje, peinados, uñas, hasta el yate más cool, una casa increíble, una clase especial del alma de gatitos, hasta divertidos juegos nupciales y pasteles personalizados", escribía en su Instagram junto a varias imágenes del fin de semana.

McDonnell, de 29 años, y Gasol, de 38, hicieron pública su relación en mayo de 2016, a través de sus redes sociales. McDonnell es californiana y estudió Comunicación y Negocios. Ha trabajado como relaciones públicas y ha sido reportera de televisión para la cadena ABC News. Desde hace un par de años trabaja como vicepresidenta de una empresa del sector financiero, Guggenheim Partners, en Chicago.