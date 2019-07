Dolor en los huesos y depresión: las enfermedades de los que emigran

En septiembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto que venía a garantizar la sanidad universal cercenada seis años antes. "Este decreto sigue teniendo varios inconvenientes", apunta el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. "Por ejemplo con el tema del empadronamiento. Las personas que viven tanto irregular, como regularmente tienen dificultades para demostrar residencia efectiva en diferentes comunidades", señala. Reder agrupa alrededor de 40 entidades que siguen promoviendo que no exista ninguna traba a la hora de atender a cualquier persona en la sanidad. "El decreto de exclusión se aprobó supuestamente para proteger al sistema nacional de salud del turismo sanitario. Las personas migrantes que vienen a España de modo irregular están básicamente sanas o no lograrían completar todo el recorrido que tienen hasta llegar aquí. El turismo sanitario de otros países ricos de Europa no tiene nada que ver con la inmigración", recalca Hoyo. El presidente de Médicos del Mundo asegura que siguen regustrando casos en los que no se atiende a los migrantes. "Hemos registrado uno por ejemplo en el que un ciudadano rumano que acababa de llegar a España por reagrupación familiar fue a hacerse una revisión por un cáncer que había superado y no lo consiguió. O una embarazada que acudió a un centro de salud a Melilla para que le quitaran los puntos de la cesárea, tuvo que ir a urgencias porque no podía acceder por atención primaria y no se lo hicieron". Para las entidades que conforman Reder, la atención sanitaria universal no es una cosa ideológica, sino técnica: "Está totalmente comprobado que es mejor financieramente prevenir a través de la atención primaria que curar a través de urgencias".