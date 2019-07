Fundas, alfombras y rejillas: 15 accesorios para ordenar tu maletero y viajar seguro

Aprieta el calor y el verano nos hace movernos del sofá cuando llegan las vacaciones, los puentes o los fines de semana donde huimos de las altas temperaturas de las ciudades. Sin embargo, uno de los pasos que más nos saltamos a la hora de irnos de viaje en coche es poner orden en el maletero y, sobre todo, incorporar utensilios que nos proporcionen un elemento de seguridad adicional en nuestros largos recorridos. Además de revisar los líquidos de frenos, las luces o el nivel de aire idóneo de los neumáticos, hay que tener muy en cuenta cómo vamos a distribuir la carga en un lugar con almacenamiento limitado como es el maletero. No pueden quedar maletas ni bolsas al azar, sin sujeción alguna porque el riesgo de vuelco es muy elevado y el equipaje más voluminoso siempre debe quedar colocado en la parte baja y lo más adelantado posible, como indican los consejos del Real Automóvil Club de España (RACE).

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado hasta 15 productos que harán que viajes con toda la familia o con los amigos de una manera segura, además de conseguir la carga del equipaje en el maletero de la forma más adecuada. Para ello, disponemos de cómodos organizadores con correas ajustables, cajas de almacenamiento plegables, kits para guardar las herramientas y tenerlas a mano en un instante o luces de emergencia en caso de sufrir algún percance en carretera.

Orden en el maletero

Organizador con correas ajustables

El gran quebradero de cabeza cada vez que hacemos un viaje largo es cómo poner orden entre los distintos enseres, maletas y accesorios de playa que siempre llevamos con nosotros. Una propuesta para organizar todo este “pequeño caos” antes de comenzar la ruta es este organizador en color negro de la marca Onewell. Se adapta a la perfección en cualquier asiento trasero por la parte de atrás gracias a tres correas con hebillas ajustables anudadas a los reposacabezas y un cómodo velcro que recorre su parte inferior. Está fabricado en poliéster, es resistente a la abrasión, impermeable y lavable. Cuenta con ocho grandes compartimentos, cuatro de ellos estancos con tapa y otros cuatro con rejilla. Es fácil de guardar cuando no se utiliza al ser plegable. En la plataforma Amazon, el producto reúne 4,1 sobre 5 estrellas destacándose su relación calidad-precio: “Es práctico porque puedes tener todo el maletero organizado. No ocupa mucho espacio. Contento con la compra”, asegura un comprador.

Caja de almacenamiento plegable con separadores

Si, en cambio, preferimos que nuestras cosas vayan seguras en cajas, esta solución puede ser una buena opción para dicha tarea. El producto consiste en una caja organizadora con hasta tres espaciosas secciones para almacenar todo el equipaje. En color negro, está fabricado en material de nylon 600D de alta calidad y sus dimensiones desplegado son: 56 x 41 x 27 centímetros. El artículo incluye, además, cuatro bolsas laterales —para guardar utensilios de menor tamaño— y otras dos bolsas con tapa. También viene equipada con dos agarraderas y dos tiras antideslizantes en su base para fijarlo bien en el interior del maletero. En Amazon, roza casi la nota máxima con 4,8 estrellas sobre 5: “Buen acabado, buenos materiales, y sensación de solidez. Estéticamente también muy buena impresión”, indica un usuario.

Bolsa organizadora de fieltro

En color gris, las dimensiones del producto son 50 x 15 x 22 centímetros, suficientes para conservar a buen recaudo una parte de lo que llevemos en la parte de atrás del vehículo: triángulos, guantes, una botella de lavaparabrisas pequeña, un set de lámparas de repuesto, etc. De estructura resistente, apenas pesa 350 gramos. En su base cuenta con dos tiras de velcro y en la parte de atrás con una adicional. La bolsa no es rígida por lo que se puede ganar un poco más de espacio en su parte central. En su parte exterior dispone también de un bolsillo-malla de reducido tamaño. La comodidad, el acabado de los materiales y la relación calidad-precio son las tres características que resaltan los usuarios de la plataforma Amazon que ya la han probado: “Buen tamaño, cabe todo lo que tenía suelto por el maletero. Los velcros muy fuertes y una vez colocados cuesta mucho soltarlos”, se congratula un comprador.

Kit de 76 herramientas para el coche

La marca estadounidense Black and Decker propone este completo lote de herramientas para llevar en el coche. De hecho, es el producto más vendido en la categoría de Juegos de llaves y el octavo en Organizadores de herramientas. Sus dimensiones: 15 x 33,5 x 34 centímetros (alto-largo-ancho) le hacen perfecto para ocupar el mínimo espacio dentro de nuestro maletero. El lote reúne hasta 76 herramientas diferentes, entre las que se encuentran: llaves de vaso (desde los 6 hasta los 17 mm), llaves fijas para tuercas de 8, 10, 12 y 13 mm, multitud de llaves allen de diferentes tamaños o unos alicates largos con empuñadura de goma, entre otros muchos utensilios. El diseño de la bolsa hace que se pueda enrollar sobre sí misma manteniendo todos los accesorios en orden. La comodidad, de hecho, es unos de los dos factores que más destacan los usuarios que ya lo han adquirido: “He comprado este juego en promoción y solo puedo decir que es maravilloso, solo con el destornillador y los 40 cabezales que trae merece la inversión”.

Funda protectora universal

Ostenta el primer lugar en la categoría de Amazon denominada Alfombrillas para maletero de coche. Y es una solución ideal para proteger el suelo del maletero y la parte de atrás de los asientos traseros de posibles manchas, suciedades, arañazos, pelos, arena y humedades. Está fabricada en material de nylon duradero e impermeable. Las dimensiones en abierto (184 x 103 x 32 centímetros) la hacen apta para la gran mayoría de vehículos. Su instalación es sencilla gracias a los agarres para los reposacabezas y sus dos cierres adhesivos sólidos fijados a los laterales del maletero. De fácil limpieza, hasta las manchas más profundas pueden quitarse en pocos minutos con el uso de un cepillo y una manguera que emita agua a alta presión. “Fácil de limpiar y de colocar, esencial para mantener el maletero original sin manchar por culpa de mascotas u otros usos”, explica un usuario.

Alfombra de goma antideslizante

Otra opción para mantener de forma impecable esta parte de nuestros vehículos mientras la usamos, es este modelo de alfombra hecha de goma antideslizante. En Amazon, atesora una muy buena calificación (4,7 sobre 5 estrellas) por parte de los usuarios que califican la limpieza y la relación calidad-precio como algunas de las características más importantes. De una anchura de 110 centímetros y en color negro, el producto tan solo pesa 4 kilogramos. Es una alfombra universal y, además, es fácilmente recortable con unas simples tijeras ya que cuenta con guías para llevar a cabo dicha tarea. “Nos hemos comprado un coche nuevo con un maletero grande y queríamos protegerlo y que no se moviera en cada curva la sillita del bebé y resto de cosas. ¡Ha sido un gran acierto!”, afirma una usuaria con satisfacción.

Lote de dos redes para almacenamiento

Otra propuesta para guardar el orden es este modelo de redes ajustables de la marca Trixes. El lote comprende dos redes en color negro con unas dimensiones de 26 cm de ancho x 19 de largo. Eso sí, solo son aptas para tapizados de moquetas. La adhesión es el elemento que más destacan los usuarios que ya la han adquirido calificando el velcro que equipa como de “última generación”, “resistente” o “una pasada”: “Me encanta, tengo el maletero recogido y el velcro que traen es resistente. Son tal cual aparecen en la foto. Recomendable 100%”, dice una usuaria.

Rejilla separadora para mascotas

A veces, nos olvidamos del bienestar de nuestros mascotas cuando realizamos viajes largos e, incluso, de nuestra propia seguridad y la de los que nos acompañan. Por eso, una forma de preservar el confort tanto de humanos como de animales es colocar una rejilla divisoria entre el maletero y el resto del vehículo. El modelo de la marca Sakura dispone de una estructura robusta y su facilidad de montaje es uno de sus grandes virtudes: no es necesario ningún tipo de herramientas para colocarlo. En función de las dimensiones del vehículo, el producto es ajustable en anchura, desde los 106 a los 145 centímetros. Está especialmente indicada para utilizarse en vehículos familiares y pequeñas furgonetas. “Buena calidad precio. Muy útil en coches con poco espacio detrás de los reposacabezas”, indica un usuario.

Portabicicletas de portón con capacidad para 3 bicicletas

La facilidad de montaje es una de las características que más valoran los usuarios en Amazon que han probado este modelo de portabicicletas. Y es que, en muchas ocasiones y por muy amplio que sea nuestro maletero, es casi imposible incluir las bicicletas dentro de él junto a los demás enseres. Esta propuesta de la marca Gobiker tiene partes de revestimiento en goma para evitar dañar nuestro vehículo así como las bicis y tiene una capacidad para transportar hasta tres de ellas (con un peso cada una de 15 kilogramos). El producto está hecho en acero, es resistente a la corrosión y es plegable. Dispone de una garantía de dos años y sus dimensiones totales son 74 x 50 x 5 centímetros: “Muy sencillo de instalar, queda muy bien sujeto al portón del maletero de mi Ford Mondeo 2010 y no se mueve. He recorrido 100 kilómetros con 3 bicicletas y va perfecto, no se mueven ni alteran la trayectoria del coche. Por ese precio no se puede pedir más”, indica un usuario.

Seguridad para el resto del coche

Kit de dos triángulos de emergencia y chaleco

Para ir preparados ante cualquier eventualidad, lo más prudente —además de obligatorio por ley— es hacernos con un buen uniforme en el caso de que tengamos alguna avería en carretera. Con este lote de la marca Sumex cumpliremos con nuestras obligaciones a la par que nos mantendremos seguros. Incluye dos triángulos de emergencia y dos chalecos reflectantes de alta visibilidad. El producto, que dispone de homologación europea, se encuentra entre los más vendidos de Amazon en la categoría de Triángulos reflectantes para el coche. Y, lo mejor de todo, es que apenas nos ocupará espacio en el maletero. "Todo en perfecto estado. Los chalecos se pueden almacenar cada uno en sus respectivas bolsas y los triángulos en sus estuches. Y todo guardado en un neceser”, explica una compradora.

Luz de emergencia autónoma homologada por la DGT

Aunque si lo que deseamos es la rapidez ante situaciones de estrés para indicar nuestra posición en la carretera a los demás conductores, esta propuesta debemos tenerla muy en cuenta en estas fechas de largos viajes. Se trata de una baliza luminosa de preseñalización de emergencias. De forma esférica, está homologada por la Dirección General de Tráfico y tiene más de dos horas de autonomía en modo de emergencia y hasta cinco en condiciones normales. Además, equipa un modo linterna con luz blanca de 360º. Cuando la usemos, seremos visibles hasta a un kilómetro de distancia y su uso es tan simple como eficaz: se puede encender mediante activación magnética (colocándolo encima del techo del coche) o de forma manual girando su base. Precisa menos de 8 segundos para activarse y la pila que la hace funcionar puede tener una vida útil de hasta 4 años. Tan solo pesa 145 gramos. “Funciona genial y fácil. Sin tener que salir se pega con imán al techo del vehículo”, asegura una usuaria.

Lámpara impermeable con imán

Otra opción para solventar posibles percances en carretera y muy especialmente al caer la noche es tener a mano una linterna. El modelo que propone la firma Olliwon en Amazon es una buena alternativa. Se trata de una linterna recargable con superficie imantada y gancho adicional para poder colgarse en diferentes superficies. La capacidad de la batería es de 1800 mAh por lo que puede funcionar durante más de 6 horas en el máximo nivel de brillo. Dispone de 2 puertos entrada-salida y puede emplearse como batería portable externa para cargar otros dispositivos. Es resistente al agua y al polvo, y dispone de tres modos de iluminación: modo brillante, modo blanco cálido y modo parpadeo SOS.

Botiquín de primeros auxilios

Una nunca sabe cuándo necesitará un botiquín de primeros auxilios, pero en carretera hemos de estar prevenidos también ante este tipo de circunstancias adversas. Por eso, este botiquín (de pequeñas proporciones) aunque muy completo auxiliará a toda la familia cuando haga falta. Se puede transportar con facilidad en cualquier bolso o maleta de viaje y es resistente al agua. El producto incluye una serie de instrumentos sanitarios tales como: tijeras, pinzas, gasa estéril, venda adhesiva, vendaje o algodón, entre otros. Todos ellos vienen almacenados en un estuche de color rojo y elaborado con nylon de alta calidad con PVC en su interior. “Por el precio que tiene está bastante bien; solo por el estuche las vendas y las tijeras ya merece la pena”, indica un comprador.

Extintor contra incendios a base de polvo

Para completar el kit de seguridad ante posibles incidencias, una de las que pueden llegar a ocurrir son los temidos sobrecalentamientos del motor de nuestro vehículo debido a las altas temperaturas. Para evitar estos desagradables sustos, siempre podemos llevar en el maletero un extintor contra incendios. Ideal para sofocar los primeros indicios de fuego, el producto es un extintor de polvo seco que tan solo pesa 1 kilogramo de peso. Incluye soporte de montaje y es apto para combatir el fuego de las clases A, B y C. “Buenos acabados y tamaño justo para llevar en el coche”, se congratula un comprador en Amazon donde el producto reúne una alta calificación, 4,4 sobre 5 estrellas.

Cables de arranque resistentes de 1000 A

Perfectos para cuando nos quedemos tirados con el coche por culpa de la batería. Estos cables de arranque pueden rescatarnos de algún que otro atolladero. Miden un total de 4 metros (suficientes para alcanzar el otro coche del que queramos transferir la energía) y son aptos para todo tipo de vehículos, incluyendo: coches, camionetas, camiones, vehículos comerciales de hasta 3.0 litros de gasolina o 2,2 litros de diésel. El producto equipa unos agarres de goma industrial aislantes con resorte resistente lo que asegura buenos asideros en el terminal de la batería. Los cables también son flexibles y resistentes al calor, al aceite, al ácido y al PVC. Son de color rojo y negro, y su uso ideal es para baterías de 6V o 12V. “Justo lo q se espera. La bolsa es muy práctica para guardarlas en el maletero”, explica un usuario.

