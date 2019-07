Iker Casillas vuelve al trabajo a la espera de decidir su futuro

Iker Casillas ha vuelto a los terrenos de juego. Este lunes 1 de julio, en el primer día de entrenamiento de la pretemporada del Oporto, el portero ha acudido a la cita con su equipo. Un 1 de julio en el que se cumplen exactamente dos meses del infarto que sufrió mientras se preparaba con el club portuense para lograr la Copa de Portugal.

Él mismo ha querido mostrar su ilusión por este retorno con una fotografía junto a sus compañeros en su página de Facebook. "Vuelta al trabajo. Primer día", escribía junto a una enorme sonrisa poco antes de las doce de la mañana. Una imagen que en sus primeras cuatro horas ha logrado más de 34.000 Me gusta y alrededor de mil comentarios de ánimo y cariño para el guardameta.

Casillas había renovado contrato con el club —aunque con una rebaja salarial— en marzo, poco antes del ataque cardíaco que sufrió en un entrenamiento antes de disputar la final de Copa. La recuperación del futbolista ha sido satisfactoria, pero el portero ya había dejado entrever que su futuro podría estar en el cuadro directivo del club más que en el campo de juego

Su presencia en el primer entrenamiento de la temporada tiene más que ver con sus trámites laborales y contractuales que con la posibilidad de ponerse a los 38 años otra vez bajo los palos. Al margen de los informes médicos privados, Casillas deberá someterse a los exámenes del equipo médico del club, que deberá dictaminar oficialmente si puede volver a jugar o no. Con ese parte, también el equipo podrá pedir a la seguridad social y a su aseguradora que pague la ficha del futbolista.

Aún en periodo de convalecencia y medicado y con su mujer, Sara Carbonero, también en tratamiento médico a causa de un cáncer de ovario que le fue diagnosticado a finales de mayo, parece descartado su regreso al césped. Su primera intención, antes de la enfermedad de Carbonero, era mantener a la familia en Oporto, donde sus hijos se han integrado perfectamente. Tras las dolencias de la pareja, todas las opciones quedan el aire incluso el posible regreso a Madrid.

Este 2019 está siendo un año complicado para la familia Casillas-Carbonero. El propio Iker lo decía, con una media sonrisa, durante la celebración de su 38º cumpleaños. "Estoy seguro que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa, ese día o días atrás, que hace que no tengáis tan buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre", confesaba, asegurando que por otra parte tenía que estar "feliz" porque había superado su dolencia.

"Cumpleaños atípicos pero igualmente llenos de amor. Sonríe siempre", le escribía entonces su esposa, Sara Carbonero. Ese mismo día, horas después, se sabía que la periodista había tenido que ser operada en Madrid de un tumor en el ovario. Es en esa ciudad, y con descansos en Navalacruz, el pueblo del portero, donde parece que Carbonero sigue sus revisiones y tratamientos. De ahí que el destino final de la familia esté quedaría.