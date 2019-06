Iker Casillas y Sara Carbonero se recuperan en Navalacruz, el pueblo del portero

Iker Casillas y Sara Carbonero se han instalado en Navalacruz, el pueblo del portero, para proseguir con su recuperación. La pareja tiene una casa en esta localidad abulense donde suele pasar siempre unos días en verano. En esta ocasión el periodo de tiempo parece que será algo mayor. El matrimonio ha cerrado de momento su casa en Oporto para regresar a España. La periodista fue operada, el pasado 21 de mayo, en la clínica Rúber Internacional de Madrid donde recibirá el tratamiento complementario para atajar el cáncer de ovarios. Casillas aunque fue intervenido del corazón en Portugal también tiene médicos en Madrid. El portero todavía no ha decidido si aceptará la oferta del club luso para trabajar como miembro del equipo técnico. "Habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad", comentó tras recibir el alta hospitalaria.

En Navalacruz, Casillas y Carbonero disfrutaron de las fiestas mediavales con sus hijos Martin, de 5 años, y Lucas de 3. La periodista, que se mantiene muy activa en las redes sociales, dedicó un mensaje a su hijo menor en su cumpleaños."Fuiste, eres y serás siempre el mejor regalo que pudo llegar a nuestra familia", publicó en Instagram.

La presentadora, de 35 años, anunció que había sido intervenida de un "tumor maligno de ovario" también en su perfil de Instagram ahora hace una semana. "Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", dijo la semana pasada Carbonero sobre el cáncer, "esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir". En ese mismo post, aseguraba estar tranquila y con confianza de que todo saldrá bien. “Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico”, escribió la periodista .La noticia sobre la esposa del futbolista Iker Casillas llegó apenas tres semanas después de que el portero, de 38 años, sufriera un infarto por el que tuvo que ser operado de urgencia y del que fue dado de alta

Detrás de toda historia, por muy de color de rosa que se vea desde fuera, hay sombras. Casillas y Carbonero son un claro ejemplo de ello, pero también de superación. Con 38 y 35 años respectivamente tienen por delante un nuevo reto que afrontan más unidos que nunca y con el cariño de siempre de la gente que sigue viéndolos como la pareja perfecta.

"Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta". Estas palabras del escritor Haruki Murakami recordadas por Sara Carbonero en su Instagram son la manera de afrontar su particular batalla.