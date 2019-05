Iker Casillas: “Este no ha sido un gran cumpleaños”

Han pasado tres semanas desde que Iker Casillas sufriera un infarto del que tuvo que ser operado y del que ya ha sido dado de alta. Por ello, el guardameta del Oporto tiene dobles motivos para celebrar: por haber salido del trance médico y porque el 20 de mayo ha cumplido 38 años, en casa y rodeado de los suyos.

El portero ha estado acompañado de los suyos en esta fecha, especialmente señalada este año. Ante la avalancha de gestos de cariño, ha querido agradecer las buenas palabras de tantos con un mensaje en su cuenta de Instagram y con una fotografía en la que, con una sonrisa más bien forzada, agarra dos globos con su nueva edad.

"Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños", confiesa el propio Casillas en el arranque de su mensaje. "Estoy seguro que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa, ese día o días atrás, que hace que no tengáis tan buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre", relata el integrante del Oporto.

Sin embargo, él mismo sabe que es una ocasión para celebrar. "¡Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros! Los 37 se fueron... ¡menos mal! Qué nos traerán los 38... por ahora, verlos", afirma, y termina su mensaje dando las gracias "a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de su tiempo" para felicitarle a través de Instagram, donde acumula casi 15 millones de seguidores.

Compañeros y excompañeros de equipo y profesión como Sergio Ramos ("Feliz cumpleaños, melón. No más sustos", escribía el sevillano), David Beckham, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Luis Figo, Marcelo, Fernando Sanz o Gaizka Mendieta han aprovechado una jornada tan señalada para mandarle su cariño y buenos deseos. También su esposa, la periodista Sara Carbonero, colgaba varias imágenes de la celebración familiar junto a sus hijos Martín y Lucas —en la que no faltaron globos, gorros festivos, tarta y velas— junto a frases como "Celebramos tu vida" y "Cumpleaños atípicos pero igualmente llenos de amor. Sonríe siempre".

Tras el infarto que sufrió durante un entrenamiento y por el que tuvo que ser operado de urgencia, Casillas permaneció cinco días en un hospital de Oporto. A su salida, el exfutbolista del Real Madrid (equipo del que se marchó hace cuatro temporadas, las que lleva en el club portugués) dio las gracias a los doctores y al centro médico y explicó que tendría que estar en reposo "un par de semanas, o incluso un par de meses". Emocionado, relató: "No sé qué será el futuro, lo importante es estar aquí". Los próximos meses tendrá que decidir cual será ese destino, personal y profesional, algo para lo que había decidido esperar hasta cumplir 40 años.