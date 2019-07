Taylor Swift, “asqueada” porque su exagente, al que acusa de ‘bullying’, le ha quitado los derechos de su música

Taylor Swift está viviendo uno de los peores momentos de su vida profesional. Pese a estar a punto de lanzar nuevo álbum —tras estrenar sencillo, Me!, el pasado mes de abril—, la cantante está "triste y asqueada", como ella misma ha contado. Este fin de semana ha conocido que el productor Scooter Braun, que fue su mánager y al que acusa de haberla acosado y haberle hecho bullying, ha comprado los derechos de su catálogo musical por 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros). Unos derechos con los que, además, ella lleva años tratando de hacerse.

"Este es Scooter Braun, acosándome en las redes sociales cuando estaba en mi momento más bajo. Está a punto de quedarse con toda la música que he hecho". Así encabeza Swift un comunicado que ha colgado en la red Tumblr. En la imagen —seguida de un largo texto— aparece Braun precisamente con Justin Bieber, otro de sus representados, en un post de Instagram. A través de su empresa SB, Braun gestiona las carreras de Bieber, pero también de Ariana Grande, David Guetta, Hilary Duff, Usher o Black Eyed Peas. Además, tiene proyectos audiovisuales con distintos estudios y plataformas de televisión, como Paramount o CBS, y ha creado documentales sobre el K-pop, la cantante Selena Quintanilla o el propio Justin Bieber.

La queja de Swift llega también porque la discográfica con la que ha trabajado durante años, que hasta el momento tenía los derechos sobre sus canciones, no le ha dado la oportunidad de quedárselos. "Durante años he pedido, he rogado, una oportunidad para poseer mi propio trabajo", explica ella sobre la casa con la que ha trabajado durante años, que ahora ha vendido los derechos y con quien ella ha decidido, por tanto, romper relaciones: "He tenido que tomar la horrible decisión de elegir y dejar atrás mi pasado. La música que escribí en el suelo de mi habitación y los vídeos con los que soñe, que pagué de mi dinero, del que gané tocando el bares, después en clubes, después en salas, después en estadios".

"Datos curiosos de hoy: he sabido que Scooter Braun ha comprado todos mis discos y que se ha dado a conocer al mundo. Solo puedo pensar en el acoso y la manipulación que he sufrido de sus manos durante años", relata Swift. De hecho, no duda en rememorar su incidente con Kim Kardashian y Kanye West (acusaciones veladas, llamadas falsas, insultos en canciones y videoclips). "Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de toda mi vida, del que no me han dado una oportunidad para comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar", explica.

Según Swift, este es "el peor escenario" al que se podía enfrentar. Ella sabía que el dueño de su anterior discográfica podía llegar a vender sus derechos, pero nunca pensó que Braun se haría con ellas: "Sabía lo que estaba haciendo, los dos lo sabían. Controlar a una mujer que no querría asociarse con él. A perpetuidad. Eso significa para siempre". Como ella dice: "Ni en mis peores pesadillas me imaginé que el comprador sería Scooter".

Ahora, la cantante ya trabaja con otra compañía: "Dejo mi pasado en manos de Scott, pero no mi futuro". La artista confía en que todo esto pueda servir a "jóvenes artistas con sueños musicales a aprender a protegerse en las negociaciones": "Os merecéis poseer el arte que producís". Por su parte, la antigua discográfica con la que trabajaba, Big Machine Label Group, afirma en la revista People que Scooter Braun nunca acosó a Swift, como ella explica en Tumblr. Además, esa misma discográfica asegura a ese medio que la cantante no ha sabido la noticia ahora, sino que su padre estaba informado desde hacía "por lo menos una semana". "Scooter siempre ha apoyado, apoyará y custodiará de forma honesta a Taylor y su música".

Multitud de artistas han querido expresar su apoyo a Swift, como Lana del Rey, Rihanna, Nicki Minaj... E incluso el propio Justin Bieber, que aparecía retratado como compinche de Braun en el alegato escrito por Swift. Sin embargo, Bieber asegura que tanto él como Braun la quieren y aprecian. "Creo que el único modo de resolver los conflicos es mediante la comunicación. [...] Estoy convencido de que Scooter y yo querríamos hablar y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que tengan que explicarse. Ni Scooter ni yo tenemos nada negativo que decir sobre ti y te deseamos lo mejor".