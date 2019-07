Magos, brujas, santeros y cuentistas que influyeron sobre grandes líderes mundiales

Reyes, reinas, emperadores, presidentes del gobierno, militares… Son muchas las altas personalidades que han tenido a su lado augures, videntes, magos y brujos a lo largo de la historia. De hecho, en la actualidad hay algunos que aún recurren a ellos para resolver asuntos relacionados con su cargo.

En ICON repasamos algunos mandatarios que han confiado su vida y decisiones políticas a magos, brujos y, por qué no, charlatanes.

- Jair Bolsonaro: influenciado por Olavo de Carvalho



¿Quién era Olavo de Carvalho? Militante comunista en su juventud, Olavo de Carvalho (Brasil, 1947) fue miembro de una secta sufí antes de convertirse al catolicismo y defender posiciones ultraconservadoras. En la actualidad, es conocido por sus incendiarias, cuando no difamatorias, declaraciones a través de Youtube y las redes sociales.



¿Cómo influyó? El presidente brasileño Jair Bolsonaro (Brasil, 1955) le tiene como guía. El filósofo new age y astrólogo paulista ha aconsejado al presidente hasta el punto de influir en el nombramiento de algunos de los ministros brasileños. Además, Carvalho acusó recientemente a Caetano Veloso de ser pederasta. El cantante, confiando en la separación de poderes y en que el favor presidencial no protegería al ofensor, no dudó en interponer al amigo de Bolsonaro una demanda judicial que se sustanciará en breve.

Olavo Monteiro de Carvalho, filósofo 'new age' y astrólogo paulista, fotografiado con su mujer Bette en su casa en 1997. Foto: Getty

- Hitler: influenciado por Hanussen

¿Quién era Hanussen? Erik Jan Hanussen (Viena, 1889 - Berlín, 1933) fue un prestigioso vidente, ocultista y astrólogo austriaco que desarrolló su carrera durante la República de Weimar. En los años veinte se instaló en Berlín, donde abrió el Palacio del Ocultismo y frecuentó a Adolf Hitler (Austria, 1889 - Alemania, 1945), por entonces un líder político menor apenas conocido. Hitler se apoyó en Hanussen para aumentar su carisma.

¿Cómo influyó? Hanussen enseñó a Hitler técnicas de oratoria para captar la atención del público durante los actos del partido y las alocuciones radiofónicas. A cambio, el mago tenía acceso a información privilegiada, la cual era empleada para hacer sus predicciones. Una de ellas fue la que anunció la quema del Reichstag en febrero de 1933. Sin embargo, esta premonición le convirtió en un personaje incómodo para los seguidores de Hitler porque dejaba entrever que el mago sabía que los responsables últimos del hecho eran los nazis y no el militante comunista holandés Marinus van der Lubbe. Casualidad o no, unas semanas después el cuerpo del mago fue encontrado a las afueras de Berlín con signos de violencia.

El mago austriaco Erik Jan Hanussen hipnotizando a Grace Cameron -mujer de Ismet Dzino, su secretario de confianza- en 1932. Foto: Getty

- Winston Churchill: influenciado por Aleister Crowley

Aleister Crowley, el mago inglés más importante del siglo XX, retratado en 1902. Foto: Cordon

¿Quién era Aleister Crowley? Conocido por los sobrenombres de Frater Perdurabo y La Gran Bestia, Aleister Crowley (Reino Unido, 1875-1947) fue el más importante mago inglés del siglo XX. Máximo sacerdote del Ordo Templi Orientis y creador de la Abadía de Thelema en Cefalú (Sicilia), Crowley defendía la libertad sexual y el uso de estupefacientes para conseguir la iluminación. Fue perseguido tanto por las autoridades británicas como por el fascismo mussoliniano.

¿Cómo influyó? En plena II Guerra Mundial, Crowley contactó por carta con Winston Churchill y le dio la que, en su opinión, era la clave para vencer a Hitler. Según el mago, si la esvástica era una cruz en movimiento, su rotación podía detenerse trabando sus aspas con una cuña o una V. Aunque son muchos los historiadores que niegan que el consejo del mago tuviera efecto alguno en el político británico, lo que es inapelable es que Churchill aparecía en las fotografías y actos públicos haciendo la V de la victoria con sus dedos y que Hitler perdió la guerra.

- El rey Arturo: influenciado por Merlín

¿Quién era Merlín? Según el ciclo artúrico, Merlín fue un mago galés que habría vivido en el siglo VI. No obstante, algunos investigadores sostienen que Merlín era un nombre genérico con el que se conocía a los magos, por lo que habría muchos Merlines. Otras investigaciones afirman que Merlín no fue un individuo, sino la personalización de un mito en el que coincidían diversos arquetipos. Sea como fuere, según la leyenda, Merlín fue el consejero del rey Arturo durante el tiempo que este gobernó Camelot.

¿Cómo influyó? Merlín fue una especie de preceptor del joven Arturo. Cuando nació, se ocupó de que se cumpliera el oráculo y de que el muchacho fuera criado por unos nobles como si fuera uno más de la familia. Posteriormente, cuando el muchacho creció, Merlín le ayudó a sacar la espada Excálibur de la roca, hazaña que otorgaba directamente el trono de Inglaterra al que lo consiguiera. Una vez coronado rey, Merlín continuó en la corte. Aconsejó al rey, le animó a ir a buscar el Santo Grial y estuvo con él hasta que, enamorado de Nimue, se marchó de la corte con esa joven que lo encerró en el hueco de un árbol del que el mago no podía salir, pero en el que ella podía entrar cuando lo desease.

La astróloga Joan Quigley, asesora de los Reagan, fotografiada en 1990 en su casa de San Francisco.

- Ronald Reagan: influenciado por Joan Quigley

¿Quién era Joan Quigley? Joan Quigley (Estados Unidos, 1927-2014) fue una astróloga nacida en Kansas City que se hizo famosa por formar parte del equipo de confianza de Ronald Reagan y de su esposa Nancy. El matrimonio presidencial recurrió a la vidente después del intento de asesinato del que fue objeto el presidente de los Estados Unidos en 1981. Entre sus diferentes tareas estaba, justamente, la de evitar nuevos atentados contra el mandatario.

¿Cómo influyó? Fueron cargos cercanos a los Reagan los que confirmaron que la vidente trabajó para la Casa Blanca. En sus memorias, uno de ellos, Donald Reagan, afirma: “Casi cualquier decisión importante que los Reagan tomaron durante el tiempo que estuve en la Casa Blanca como jefe del equipo del presidente se consultaba previamente con una mujer de San Francisco, que hacia horóscopos para asegurarse de que los planetas estaban alineados favorablemente”. Con esta información, se entienden mejor muchas decisiones políticas de los Estados Unidos en los 80.

Rasputin fue un monje ruso carismático y embaucador que logró dominar emocionalmente a la familia Románov. En la imagen aparece retratado en 1912. Foto: Cordon

- La familia Romanov: influenciada por Rasputín

¿Quién era Rasputín? Grigori Rasputín (Rusia, 1869- 1916) fue un monje ruso y curandero. Sus dotes sanadoras eran tan apreciadas que hasta la zarina Alejandra requirió sus servicios para curar a su hijo Alekséi Nikoláyevich Románov. Como muchos miembros de la nobleza europea, el muchacho estaba aquejado de hemofilia y, a pesar de los desvelos de los médicos, solo Rasputín consiguió detener las hemorragias que amenazaban la vida del heredero imperial. A la vista de sus éxitos, la zarina quiso tener al monje cerca y Rasputín se mudó a la corte de los zares, en la que desplegó sus dotes de control emocional y mesmerismo sobre casi todos los miembros de la familia Románov. Hasta tal punto llegaba su control, que un grupo de nobles favorables al zar decidió asesinarlo para que dejase de interferir en los asuntos del Estado, en un momento en el que el imperio estaba siendo gravemente amenazado por los revolucionarios comunistas. Rasputín fue envenenado con cianuro, golpeado, tiroteado y arrojado aún vivo a las aguas heladas del río Nevá.

¿Cómo influyó? Hombre carismático y embaucador, Rasputín fue acogido por la zarina desoyendo los recelos del zar Alejandro que, a pesar de su desconfianza hacia el místico, tuvo que rendirse a la evidencia de que el mago salvó de la muerte al pequeño Alekséi en varias ocasiones. Además de sus dotes como curandero, Rasputín tenía visiones premonitorias, lo que hacía que fuera consultado con frecuencia por los nobles rusos sobre su futuro personal y el del país. A este respecto, predijo que se cernía sobre Rusia y sus ciudadanos una época de sufrimiento y dolor. Fuera intuición, suerte o magia, lo que es un hecho es que volvió a acertar de lleno. Algunos historiadores afirman que Rasputín tenía una relación íntima con la zarina Alejandra.

- Juan Domingo Perón: influenciado por José López Rega

¿Quién era José López Rega? José López Rega (Buenos Aires, 1916-1989), alias El Brujo, fue un agente de policía tan mediocre como charlatán y obsecuente. Cuando Juan Domingo Perón estaba exiliado en Madrid, se trasladó hasta esa ciudad y comenzó a frecuentar la Quinta 17 de Octubre, residencia del General, para realizar trabajos de recadero. Con el tiempo, y gracias a su pasión por las ciencias ocultas y la magia, consiguió ganarse la confianza de Isabel Martínez de Perón, tercera mujer del líder argentino, e instalarse en la casa como mayordomo y hombre de confianza de Perón.

¿Cómo influyó? López Rega era el filtro de Perón con el resto del mundo. Si el edecán no quería, el político no recibía determinadas visitas, ciertas llamadas de teléfono o algunas cartas. Además, realizaba conjuros para mantener a los enemigos del líder alejados de él. Cuando el cadáver embalsamado de Eva Perón fue devuelto por los militares argentinos, López Rega realizó con él rituales mágicos para transmitir el carisma de la muerta a Isabel Martínez de Perón. Cuando el General regresó a la Argentina y fue elegido presidente por tercera vez, López Rega fue nombrado ministro de Bienestar Social, desde cuyo ministerio organizó la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la Triple A, movimiento parapolicial dedicado a asesinar a militantes de izquierdas. Cuando Perón estaba agonizando en el lecho de muerte, López Rega lo agarró de los tobillos e intentó retener el espíritu del líder en el cuerpo al grito de: “¡No te vayas, Faraón!”.

Isabel Martínez de Perón, tercera mujer de Juan Domingo Perón, dando un discurso con José López Rega a su izquierda (derecha de la imagen) en 1974. Foto: Getty

- Jordi Pujol: influenciado por la bruja Adelina

¿Quién era La bruja Adelina? Adelina es una bruja de origen gallego que asegura que durante más de dos décadas fue consultada por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (Barcelona, 1930) quien, a su vez, se dedicó a conseguirle clientes entre la alta sociedad catalana. En una entrevista en Espejo público en 2014, Adelina afirmó: “Pujol es más agarrado que un chotis”.

¿Cómo influyó? Adelina aseguró que Pujol le consultaba acerca de asuntos políticos, familiares y se sometía a ciertos rituales para contrarrestar la envidia y las malas energías que le enviaban sus contrincantes políticos. Uno de esos procesos consistía en pasarle un huevo (de gallina) por la espalda. “El huevo se ponía negro porque absorbía todas las malas energías que llevaba encima”, explicaba Adelaida. Alguna influencia debía tener ella porque, fue dejar de consultarle, y comenzar el declive del clan Pujol por sus problemas con la justicia.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol consultaba a Adelina acerca de asuntos políticos y familiares. En una entrevista que Adelina concedió a 'Espejo público' en 2014, la bruja gallega afirmó: “Pujol es más agarrado que un chotis”.

- Françoise Duvalier: influenciado por el vudú

¿Quién era? Françoise Duvalier (Haití, 1907-1971), médico y político, se convirtió en presidente de Haití en 1957 a través de unas elecciones democráticas. Finalizado el periodo legal, Duvalier, al que se le conocía por el apodo de Papa Doc, decidió quedarse en el poder (gracias al apoyo de los militares) hasta su muerte en 1971, momento en el que fue sustituido por su hijo, Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc.

¿Cómo influyó? A diferencia de otros mandatarios, que confían en magos para resolver sus asuntos políticos, Papa Doc no necesitó de intermediarios. Sacerdote de vudú, revivió esta tradición esotérica haitiana y la utilizó para extender el terror entre la población del país y acabar con sus opositores. Cuando apelar a los zombis y los ritos mágicos no era suficiente, a Papa Doc no le temblaba la mano y recurría al asesinato o la tortura. Más de treinta mil ciudadanos, muchos de ellos políticos u altos cargos del país, murieron de forma violenta durante su mandato.

Francois Duvalier fue sacerdote de vudú y presidente de Haití durante 14 años. En la imagen aparece en el interior de un coche armado con una escopeta. Foto: Getty

- Isabel II: influenciada por Sor Patrocinio

¿Quién era Sor Patrocinio? Sor Patrocinio fue una religiosa española muy popular en el siglo XIX por tener estigmas en manos, pies y costado. Esta particularidad hizo que fuera conocida como “la monja de las llagas”, aunque posteriormente se demostró que eran un fraude. A pesar de estos antecedentes, Sor Patrocinio logró ser consejera religiosa de la reina Isabel II y de su esposo y primo, Francisco de Asís de Borbón, al que, por lo pusilánime de su carácter, hasta la propia reina le llamaba de modo ofensivo “Paquita”.

¿Cómo influyó? Sor Patrocinio estuvo vinculada al entorno de Isabel II desde la infancia de la reina, a la que se fue ganando con regalos, chucherías y reliquias. Esta cercanía permitió que la monja fuera consejera religiosa y política de los monarcas, a los que transmitió sus convicciones ultraconservadoras tanto en lo social como en lo político y religioso. Sus intrigas provocaron que fuera desterrada en varias ocasiones, que sufriera un par de intentos de asesinato y que fuera ridiculizada en publicaciones humorísticas como una mujer promiscua y lasciva.

Sor Patrocinio junto a la reina Isabel II.

- Nicolás Maduro: influenciado por la santería

¿Qué es? El exjefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, declaró hace unas semanas que Nicolás Maduro (Venezuela, 1962) había gastado miles de dólares para pagar ritos de santería. El mandatario venezolano habría sido iniciado en esta religión por Hugo Chávez que, a su vez, habría seguido las enseñanzas de Fidel Castro.

¿Cómo influyó? Aunque el propio Maduro afirmó tras la muerte de Chávez que el expresidente se le había aparecido en forma de pájaro y que le daba consejos de gobierno, no hay que descartar que muchas de las cosas paranormales que se cuentan del presidente venezolano sean propaganda para desprestigiarlo. Al menos las de Hugo Carvajal, que se encuentra inmerso en diversas causas judiciales y tiene que ganarse a toda costa la simpatía de los jueces de Estados Unidos. A pesar de todo, el periodista Francisco Sanz, autor Los brujos de Chávez, sostiene que “Maduro y su mujer, Cilia Flores, continúan rodeados de santeros y babalawos cubanos. El mismo presidente ha realizado rituales de santería. Eso me lo han reconocido y ratificado no opositores o examigos dolidos, sino personas de su círculo íntimo”.

Fidel Castro durante su visita a Guinea acompañado del presidente del país Ahmed Sekou Touré. Foto del libro 'Fidel por el mundo' (1972)

- Fidel Castro: influenciado por la santería

¿Qué es? El sincretismo entre los dioses de los esclavos negros de origen africano y el catolicismo o protestantismo de los esclavistas europeos dio lugar a diferentes religiones como la Umbanda, el Candomblé, la Macumba o la Santería, las cuales se practican en diferentes países de América como Brasil, Haití, República Dominicana o Cuba.

¿Cómo influyó? Son muchos los testimonios que afirman que Fidel Castro (Cuba, 1926-2016) era un fiel de la santería cubana desde los tiempos de Sierra Maestra. De hecho, sus seguidores (y opositores) achacan su longevidad y su suerte para esquivar atentados a los amuletos que las santeras fabricaban para él. Cuando Castro falleció, a los 90 años, en 2016, expertos en el tema percibieron en el funeral detalles que hacían pensar que se había realizado según los ritos de la Santería.

- Felipe II: influenciado por John Dee

¿Quién fue John Dee? John Dee (Reino Unido, 1527-1609) fue un matemático, ocultista, astrónomo, astrólogo y alquimista inglés. Conocedor de su fama y talento, Carlos V intentó contratarlo para la corte española, pero las negociaciones no prosperaron. Su hijo, Felipe II, lo conoció en su juventud cuando acudió a la corte inglesa para casarse con María Tudor y, por mediación de ella, el español tuvo ocasión de consultarle sobre su futuro.

¿Cómo influyó? Cuando conoció a John Dee en la corte inglesa, Felipe II le pidió que le realizase un horóscopo para saber qué le depararía la vida pero, a la vista de los acontecimientos, Dee no hizo mención alguna a lo de la Armada Invencible. A pesar de sus profundas convicciones católicas, Felipe II era aficionado a aquello que la Inquisición calificaba de artes ocultas y que hoy podría ser considerado como protociencia. Por ello reunió en El Escorial, edificio erigido en un lugar supuestamente telúrico, a un grupo de alquimistas que trabajaron para fabricar nuevos medicamentos, productos químicos o explosivos destinados a mantener la hegemonía española en el mundo.

'John Dee realizando un experimento ante la reina Isabel I', cuadro de Henry Gillard Glindoni donde aparecen Felipe II y su astrólogo John Dee. Foto: Getty

