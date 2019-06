Disco ICON recomendado: ‘Nothing great about Britain’, de Slowthai

Nothing great about Britain

Slowthai

(Method)

Cuando me enteré de que iba a hablar de este disco me lo puse. Así me gusta, que haga los deberes. Al cuarto tema me estaba dando jaqueca. Así me gusta, que no defraude. ¿Qué les pasa a estos raperos ingleses, que ahora le gustan a todos los modernos mayores como usted? Pues todo lo bueno que le puede pasar a un rapero: estar muy enfadado y tener muchos amigos igual de enfadados con los que compartir micrófono y estudio. Ese acento se me mete en la cabeza y esos beats, menos en un par de temas en los que corre el aire, me estresan. Es la idea. Le iba a decir que igual usted no es público objetivo de esto. Pero ahora que caigo, yo tampoco. Por favor, échese una novia rusa con pechos enormes o cómprese una Harley, pero deje de volcar su crisis de la mediana edad en esta página. ¿De verdad le gusta esto? Mucho, tanto como para no apuntarme a ruso y no renovarme el carnet.

