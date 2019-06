Todos los básicos que necesitas para ir a la oficina este verano por menos de 20 euros

Es fácil que, cuando llegan el verano y las altas temperaturas, cundan el pánico y la desesperación frente al armario cada mañana: apetecen vestidos ligeros, crop tops y pantalones cortos... pero estas prendas no suelen ser las más oportunas a la hora de vestir para ir a la oficina.

Por eso es necesaria una selección muy concreta y especial de prendas con un estilo más sobrio y sofisticado, pero igual de frescas y veraniegas. Y en el portal de moda Shein encontramos a uno de nuestros mejores aliados: sus piezas son bonitas, prácticas y versátiles... y todo a un precio súper competitivo.

¿Alguna vez pensaste que podrías crear tu armario cápsula de verano con 15 prendas? Desde EL PAÍS Escaparate lo hemos conseguido gracias a la tienda online de Shein. Y aún queda lo mejor: todas ellas cuestan menos de 20 euros.

VESTIDOS Y MONOS

Vestido blanco con botones y volantes

Una opción de lo más recurrente: el siempre idóneo vestido blanco en versión boho pero elegante. Este modelo tiene falda mini (aunque no demasiado) y parte de arriba abotonada, con volantes en los tirantes y un siempre favorecedor escote cuadrado. Ideal para combinar con complementos de color y tanto sandalias como sneakers en los pies. Disponible en Shein en todas las tallas, de la S a la XL.

Compra en Shein por 13€

Vestido largo con bolsillo

Para los días más calurosos en los que lo único que apetece es ir fresquito sin nada que se pegue a la piel. Este vestido largo confeccionado en rayón y con patrón maxi es perfecto para cualquier ocasión en los días de verano. Prueba a combinarlo con sandalias planas o cuñas de esparto. Lo puedes encontrar en Shein en seis colores diferentes desde la talla XS a la XL.

Compra en Shein por 13€

Mono largo de rayas y tirantes

Disponible en tres colores de rayas —rojo, azul y gris—, este mono permitirá que estés cómoda en la oficina. Es de algodón y, a su cuerpo de nido de abeja con finos tirantes, se une un pantalón fluido y amplio que quedará genial combinado con sandalias planas o también zapatillas de deporte. Encuéntralo en Shein en todas las tallas, desde la XS hasta la L.

Compra en Shein por 16€

Mono corto cruzado

Una de las prendas más especiales es este mono que imita el diseño de una gabardina: cruzado, con cinturón y disponible en tres colores de plena tendencia —caqui, rosa pastel y marrón—. Es muy favorecedor tanto por su escote en pico con solapas como por su pantalón corto pero ancho. Disponible en Shein en todas las tallas, de la S a la L, y ahora con un descuento del 50%.

Compra en Shein por 19€

Mono midi con cinturón

En un llamativo azul klein encontramos este sofisticado mono de largura midi y tirante ancho. Estos dos detalles, unidos a una cintura alta con cinturón, a su escote cuadrado y a sus bolsillos centrales, lo convierten en una de las prendas estrella de cualquier armario de verano. Lo encontrarás en Shein en todas las tallas, de la S a la XL y lo podrás combinar tanto con calzado plano para ir a la oficina como con tacones para salir por la noche.

Compra en Shein por 15€

PANTALONES Y FALDAS

Pantalón culotte con botones

Un básico de cualquier armario siempre es un pantalón negro... pero, en esta ocasión, para ir a la oficina en verano, elegimos un modelo culotte con vuelo que no se pegue a la piel y sea fresquito y ligero. Esta opción de Shein tiene, además, un plus gracias a su doble botonadura dorada que elevará cualquier look básico. Disponible en todas las tallas desde la S hasta la XL.

Compra en Shein por 13€

Pantalón fluido de rayas

Y en un estilo más sobrio y especial, otra opción con estampado de rayas en una combinación siempre ganadora: azul, marrón y beige en diferentes tonos. De cintura alta y anudada con un lazo, es ideal para combinar con camisetas y blusas de colores claros y calzado de tacón. Disponible en Shein en todas las tallas, de la XS a la L.

Compra en Shein por 11€

Falda midi con vuelo abotonada

Un must para este verano que no debe faltar en tu armario es una falda midi. En Shein lo saben y han lanzado este modelo súper ponible de color verde agua con botonadura central y vuelo. Ideal para combinar con tops y blusas metidas por dentro y sandalias de esparto. La encontrarás en su web en todas las tallas -de la S a la XL-.

Compra en Shein por 15€

Falda plisada de lunares

Y en una versión más divertida, un modelo muy similar pero esta vez estampado con lunares. En color mostaza y perfecta para combinar con cualquier parte de arriba de color blanco. Está a la venta en la web de Shein en todas las tallas: de la S a la XL.

Compra en Shein por 13€

BLUSAS Y TOPS

Top ligero con botones perla

Disponible en todos los colores tendencia de la temporada —rosa pastel, turquesa, verde lima, coral, azul cielo y naranja—, este top súper ligero es un perfecto comodín para completar cualquier estilismo. Con manguita con vuelo y botones perla logrará el toque sofisticado que buscas. Disponible en Shein en todas las tallas, de la XS a la L.

Compra en Shein por 6€

Top blanco con cuello fruncido

El top blanco es uno de los básicos recurrentes en cualquier armario cápsula... más aún si es uno de verano y para llevar a la oficina. Esta opción que propone Shein, sin mangas y con cuello japonés fruncido resulta perfecta para dar luz y un toque de estilo a cualquier combinación. Lo puedes encontrar en su web en todas las tallas (de la XS a la L).

Compra en Shein por 7€

Camisa masculina de rayas

Y si hay un básico masculino que siente bien a las siluetas femeninas y que sea imprescindible en cualqueir fondo de armario, es una bonita camisa como esta. En color azul y con rayas blancas será la prenda perfecta para un look marinero de verano o entretiempo. A la venta en Shein en todas las tallas: de la S a la XL.

Compra en Shein por 11€

Top asimétrico con volante

Si quieres darle el toque sofisticado a un vaquero, un aliado perfecto es este top con manga y cinturón que acaba en un vuelo asimétrico sobre la cintura de lo más favorecedor. Se ajusta a tu silueta tanto como tú quieras y está disponible en la web de Shein en hasta 9 colores diferentes, desde la talla XS hasta la L.

Compra en Shein por 8€

BLAZERS

Blazer ligera

Para llevar como una sobrecamisa —más fresca y desenfadada— y abrochar solo si es necesario, este blazer de Shein, disponible en cuatro colores, es ideal para abrigar tus estilismos cuando en la oficina abusan del aire acondicionado. Encuéntrala en todas las tallas, de la XS a la L.

Compra en Shein por 17€

Blazer con doble botonadura

En los colores tendencia -verde, marrón y turquesa-, este blazer más amplio y con doble botonadura es ideal para añadir el toque sobrio y elegante a un look sencillo de, por ejemplo, vaqueros y top. Con solapa ancha y manga larga que podrás remangar, convertirá cualquier look en mucho más sofisticado. Encuéntralo en Shein en todas las tallas, de la S a la L.

Compra en Shein por 17€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de junio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.