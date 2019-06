“Isadora Moon comenzó siendo el dibujo de una niña con orejas puntiagudas y alas de murciélago”

Hay historias que merecen ser contadas como la de Harriet Muncaster, la voz literaria detrás de la exitosa saga infantil Isadora Moon. La Feria del Libro de Madrid de este año ha supuesto el primer encuentro de la autora con los lectores españoles, que suponen ya el 40% de las ventas de estos ejemplares dirigidos a niños entre seis y siete años. Hablamos con Muncaster, la ideóloga detrás de este personaje mitad vampiro, mitad hada, mientras nos cuenta su propia historia que nos lleva de Arabia Saudí a Inglaterra. Un mestizaje cultural que, sin duda, ha influido en su trayectoria literaria y que ahora ha compartido con sus lectores, por fin, en España.

Harriet Muncaster, escritora y autora de Isadora Moon.

PREGUNTA. ¿Qué supone para ti estar por primera vez presentando Isadora Moon en un país como España que supone el 40% de las ventas mundiales de los libros?

RESPUESTA. Recibo muchos comentarios encantadores on line de los españoles, así que estoy muy emocionada de conocer a algunos de los fanáticos de Isadora Moon en persona. ¡Estoy tan feliz de que a España le guste tanto Isadora Moon!

P. Si tuvieras que definir estos libros a alguien que no conozca a este personaje, ¿Cómo lo harías?

R. Ella es una mezcla de dos mundos contrastantes: el oscuro y gótico mundo de vampiros y el rosa y brillante mundo de las hadas. Isadora Moon es una niña pequeña que es una mezcla de ambas y está orgullosa de ser única. Ella vive en el mundo humano y tiene muchas experiencias diarias, como decidir a qué escuela ir o ir a la feria. Sin embargo, siempre agrega una chispa de magia a cada aventura, como el momento en que lleva un dragón al colegio o para "el día de traer a su mascota a la escuela" o el momento en que se encuentra con una sirena en sus vacaciones de campamento.

P. ¿Cómo nace Isadora Moon?

R. Isadora Moon comenzó con un dibujo de una niña con orejas puntiagudas, colmillos y alas de murciélago. Me pregunté por qué se veía como lo hacía, y decidí que sus orejas puntiagudas significaban que debía ser parte hada, mientras que sus colmillos hacían su parte vampiro, y las alas góticas eran un poco de ambas. Siempre me han encantado las cosas góticas y siempre me han gustado las cosas brillantes y, sobre todo, siempre me han encantado los contrastes fuertes, por lo que me encantó este personaje que podría unir todas estas cosas.

P. ¿Crees que leer te abrió la imaginación para crear historias como las que ahora cuentas en tus libros?

R. Creo que la lectura influyó en mi amor por los cuentos de hadas y las historias de fantasía. Solía leer muchos libros con hadas y brujas cuando era joven, y estoy seguro de que eso debió de haber despertado mi imaginación para querer crear mis propios mundos mágicos. Creo que los libros pueden influir en los niños de diferentes maneras, no solo desarrollando su imaginación. Por ejemplo, creo que los libros para niños pueden ser muy importantes para ayudar a los niños a aprender empatía.

P. Vivimos un momento de auge de la literatura infantil y juvenil en el mundo, ¿Cómo valorarías este supuesto boom?

R. Creo que es genial que haya tantas opciones para los niños hoy en día. ¡Significa que hay algo para todos y con suerte significa que todos pueden encontrar algo que resuene e inspire! Sé que todavía hay algunos problemas con la representación de personajes de diferentes etnias y orígenes, pero espero que sigamos viendo personajes más diversos en el futuro.

P. Naciste en Arabia Saudí aunque te has criado y crecido en Inglaterra, ¿De qué manera crees que ha influido esta mezcla cultural en tu vida y en tu universo literario?

R. Aunque nací en Arabia Saudita mientras mis padres vivían allí, solo viví allí por un año y no lo recuerdo. Así que no creo que vivir allí realmente haya tenido una influencia en mí.

P. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Supongo que Isadora Moon ha llegado para quedarse en tu vida por muchos años, ¿no?

R. Me encanta crear los libros de Isadora Moon y me complace compartir que todavía hay muchos más por venir. Habrá al menos 15 historias en total, ¡y quién sabe después de eso! Tengo otras ideas en las que espero trabajar junto a Isadora, ¡aunque todavía no puedo compartir más detalles!

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.