Los traumas adolescentes de Jamie Dornan, de ‘50 sombras de Grey’

Como si del auténtico Christian Grey se tratara, Jamie Dornan, el actor que interpreta al protagonista de la saga de 50 sombras de Grey, también ha tenido una adolescencia marcada por la tragedia. En una entrevista concedida al diario The Times, Jamie Dornan se ha sincerado sobre algunos de los traumas que han marcado su vida como la muerte de su madre o el accidente que acabó con la vida de cuatro de sus mejores amigos solo unos años después.

“Estaba muy enfado y confundido. Mi mente era un caos”, cuenta Dornan sobre cómo reaccionó cuando su padre le dijo que a su madre, enferma de cáncer de páncreas, le quedaba poco de vida. “Yo era un adolescente, así que de alguna forma no me daba cuenta de que mi madre no era ella misma del todo. Mi padre vino a buscarme al instituto y, de camino a casa, me dijo: ‘Mamá ha superado el día de hoy, pero no va a salir de esta’. El cáncer de páncreas de mi madre había avanzado y ya estaba en estadio cuatro. Murió 16 meses después”, revela el actor, que entonces tenía 16 años.

Dornan cuenta que después del “fatal veredicto de su padre”, solo pudo echarse a llorar y pasó una mala racha, pero agradece a su familia que nunca se separara de su lado. “Si no hubiera sido por mi familia me hubiese salido del carril. Era un desastre, especialmente después de leer la carta que nos había dejado a los niños”, cuenta sobre la emotiva despedida de su madre hacia él y su hermana.

Sin embargo, la tragedia no quedó ahí. Menos de un año después, Dornan volvió a sufrir un duro varapalo. “No mucho después, cuatro de mis mejores amigos murieron trágicamente en un accidente de tráfico. Estaba realmente enfadado y deprimido, aunque en ese momento no fui consciente”, explica.

ampliar foto Jamie Dornan y Amelia Warner, en Londres, en 2018. cordonpress

A los 17 años comenzó a ir a terapia, algo que fue clave para superar su malestar. “Sentí que me había quitado un peso de encima”, asegura el protagonista de 50 sombras de Grey, aunque admite que es un dolor del que nunca podrá deshacerse y se ha acentuado por rachas: “El dolor nunca se supera, simplemente encuentras una manera de vivir con él e intentas que no abarque todo”.

Un dolor que le ha estado persiguiendo durante muchos años. “Había momentos extraños como, por ejemplo, que la mujer de un amigo lleve el perfume favorito de tu madre. Hubo un tiempo que, con esas cosas, tenía que marcharme y necesitaba mi espacio para recomponerme”. Con el tiempo, la terapia y el apoyo de los suyos, Dornan ha aprendido a sacar lo mejor de sí mismo. “Recordar los buenos, los más divertidos, es lo más importante para recuperarse. Y la esperanza también es importante”, concluye.

Aunque el actor no acostumbra a abrirse tan profundamente sobre sus sentimientos, no es la primera vez que habla de estas tragedias. Hace tres años, Dornan contaba en una entrevista para ICON - EL PAÍS que la pérdida de su madre le acompañará hasta el fin de sus días. “No creo que nunca llegue a aceptarlo. […]Todavía me enfado mucho cuando pienso en eso. A mi edad, me frustra mucho que mi madre no esté aquí, porque ahora tengo dos hijas que no la conocieron. Me da mucha pena”. El pasado enero, la familia del intérprete se convertía en numerosa con el nacimiento de su tercera hija. Casado con la pianista Amelia Warner en 2013, ambos son padres de otras dos niñas: Dulcie, de cinco años, y Elva, de tres.