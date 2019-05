1

Berfin Ozek, de 19 años, muestra una foto suya en su casa en Iskenderun, provincia de Hatay (Turquía), el 27 de mayo de 2019. Ozek fue atacada por su exnovio el pasado 15 de enero, cuando supuestamente le arrojó ácido sulfúrico mientras volvía a su casa, en el sur del país tras pasar el día estudiando. "No me merecía esto, ésta no es mi cara. Es el rostro de la desgracia de nuestra sociedad", afirma. El ácido le causó perder la visión de un ojo y quedarse parcialmente ciega del otro. Pasó cuatro meses hospitalizada antes de volver a casa, en un barrio deprimido de Iskenderun. Según la plataforma "Pararemos el femicidio", un total de 440 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2018, y este año ya son 141 las asesinadas y cientos las víctimas de agresiones sexuales.