Elton John, una exnovia despechada y una exmujer que nadie recuerda

El cantante Elton John ha redondeado su ya incuestionable fama con un biopic, esa nueva moda que consiste en tener una película biográfica que se hace eco de lo bueno y lo malo que ha pasado en la vida del famoso de turno. Aunque que aparezca el brillo y la oscuridad de la estrella, depende en muchas ocasiones de si se deja. Porque a veces son tantas las trabas que ponen, ellos mismos o sus herederos, para recordar sus miserias que los impulsores del proyecto o renuncian o aceptan quedarse solo con el oropel del personaje.

No es lo que ha ocurrido con Rocketman, la película dedicada al cantante británico y que, según las críticas de quienes ya han podido verla, no se centra precisamente en ser complaciente con el intérprete. Pero siempre hay alguien a quien se ofende por acción u omisión. En este caso, el estreno de la película ha provocado las quejas de Linda Hannon, una exnovia del cantante, que no entiende por qué nadie se ha puesto en contacto con ella cuando Elton John, entonces solo un músico incipiente que se llamaba Reginald Kenneth Dwight, la dejó de la noche a la mañana a las puertas del altar.

Linda Hannon, que tiene actualmente 75 años, ha debido entender que esta era su oportunidad de gloria y varias décadas después del abandono que sufrió a finales de los años sesenta, y cuando casi nadie recuerda que Elton John se ocultó a sí mismo su homosexualidad, decide hacer públicos algunos detalles de su relación con el cantante. Afirma que los productores de Rocketman no contactaron con ella, aunque ella sí tiene frescos sus recuerdos. "A veces me pregunto si se ha olvidado de mí. Soy consciente de que ha pasado mucho tiempo y que ahora él es una superestrella. Yo formo parte de un pasado muy, muy lejano para él. Espero que no se haya olvidado de mí, pero me ha decepcionado que no me incluyera en la película", ha dicho en una entrevista al programa Good Morning Britain.

Linda Hannon la exnovia de Elton John con una fotografía del cantante cuando aún se llamaba Reginal Dwight, y un periódico antiguo con su historia.

Elton John, que en junio de 2018 se casó con David Furnish después de 20 años de relación y dos hijos, Elijah y Zachary, concebidos por vientre de alquiler, no se ha pronunciado al respecto. Pero Linda Hannon explica que el intérprete se marchó cuando ya tenían reservada fecha para su boda y estaba encargada la tarta para la fiesta familiar que se celebraría después. Ocurrió solo unos meses antes del primer gran éxito del cantante, Your song, en 1970. "Quedaba un mes para la boda cuando me despertó en mitad de la noche, borracho, y me dijo que se iba. Llamó a su padrastro para que le fuera a buscar y eso fue todo. Me sorprendió porque yo le quería mucho y pensé que él me amaba a mí", afirma Hannon. La escena, según su versión, ocurrió después de su despedida de soltero a la que fue con sus amigos, el compositor Bernie Taupin y el cantante de blues Long John Baldry, "Ellos le dijeron que cancelara la boda y le insistieron de que arruinaría dos vidas, la suya y la mía".

Linda Hannon sí reconoce que ahora, visto en retrospectiva, hubo señales de advertencia de que algo no iba como debía. Semanas antes del día en el que se marchó para siempre, Elton John se intentó suicidar, aunque fue un intento solo a medias. Linda se lo encontró con la cabeza metida en el horno de gas, pero con la ventana de la cocina abierta. En aquel momento el cantante dijo que era a causa de la lentitud a la que se movía su carrera musical. La pareja se había conocido cuando él tenía 21 años y se encontraron en un club de Sheffield, una ciudad inglesa del condado de Yorkshire del Sur.

Elton John y David Furnish, con sus hijos Elijah y Zachary, en una imagen de 2015. Getty Images

"No sé si hubo chispa instantáneamente pero él me pidió que lo visitara en Londres y fui a quedarme en casa de su madre. Yo era tres años mayor que él y más mundana. Fue muy cariñoso, pero definitivamente era virgen". Ella dejó la ciudad en la que vivía y se mudó a un apartamento en el norte de Londres al que también fueron a vivir Elton y su amigo Bernie, hasta que llegó el compromiso y la pareja buscó un apartamento propio. "No teníamos mucho dinero, íbamos en autobús a todas partes. Estábamos felices, o eso creía yo", ha contado la antigua novia. Y añade: "No recuerdo que me hiciera ninguna proposición, solo hablábamos de casarnos y de los planes de boda. En un determinado momento Reg [el verdadero nombre de Elton John] se oscureció, estaba muy callado y comenzó a tener cambios de humor. Yo no tenía ni idea de que estaba luchado con su sexualidad".

Linda Hannon tiene tres hijos, está divorciada, trabaja con un médico de Dallas, en Texas, gana menos de 40.000 euros al año y continúa trabajando a los 75. Elton John tiene una fortuna valorada en más de 250 millones de euros y casas de lujo por todo el mundo. Antes de aceptar su homosexualidad públicamente, se casó el día de San Valentín de 1984 con Renate Blauel, una ingeniera de sonido y ex azafata de vuelo alemana a quien conoció año y medio antes en la isla caribeña de Montserrat. Trabajaron juntos en la grabación del álbum Too low for Zero y ya entonces se habló de que John utilizaba este matrimonio para disimular su homosexualidad . La pareja se rompió definitivamente cuatro años después tras numerosas rupturas y reconciliaciones. Algunos de sus amigos, afirmaron entonces que tampoco se había visto mucho: "Elton apenas pasó tiempo con ella debido a su trabajo", afirmó su amigo Ed Coan.