La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, confirma su decisión de dimitir durante una rueda de prensa en Downing Street en Londres (Reino Unido), el 24 de mayo de 2019. "Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última" señaló May, tras afirmar que había llegado el momento de dar paso a un nuevo liderazgo en el cargo de primer ministro.