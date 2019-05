Las cinco noticias clave del 24 de mayo

La Mesa prevé suspender hoy a los diputados presos con el aval de los letrados. Los bloques de izquierda y derecha chocan en el órgano rector de la Cámara por la fórmula a aplicar.

El líder mundial de la diálisis sobornó a médicos de la sanidad pública. Fresenius confiesa en EE UU pagos y regalos “inapropiados” a la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y al jefe de servicio del Hospital General de Valencia, entre otros.

Los autónomos declaran al fisco que aún ganan menos que antes de la crisis. Los empresarios y profesionales que tributan en el régimen de módulos solo pagan el 7,27% de sus rentas a Hacienda.

Timmermans, este jueves en Barcelona. ALBERT GARCiA

Entrevista | Frans Timmermans: “La UE no sobrevivirá si no regulamos la nueva economía”. El candidato socialista a presidir la Comisión Europea, asegura que “gritar e insultar como hace Salvini no sirve para nada en la Unión”.

Una polémica embarazosa para Nike. Estrellas del deporte femenino en EE UU como Allyson Felix denuncian la rebaja en sus contratos con la marca por su maternidad.