Los abogados de Harvey Weinstein lo embargan por impago

El productor Harvey Weinstein le debe a sus exabogados casi medio millón de dólares por el trabajo que hicieron en cuatro casos presentados en su contra por varias compañías de seguros, según nuevos documentos judiciales que recogen medios de EE UU.

El bufete de abogados Abelson Herron Halpern LLP ha presentado cinco embargos por un total de 420.495 dólares (más de 377.000 euros) por las demandas de varias compañías de seguros contra Weinstein. Dichas compañías sostienen que no deben pagar los costes de sus defensas, tanto civiles como penales, en los casos de conducta sexual indebida y agresiones presentadas contra él.

Dos abogados de la firma, Michael Abelson y Leslie Pereira, se enfrentaron a Weinstein hasta que se retiraron de los casos en abril. De acuerdo con los registros judiciales, ahora reclaman el dinero que se les debe. Un representante de Weinstein ha explicado: “Michael Abelson es un abogado excelente y lo queremos. Retuvimos a Kirk Pasich, que es el mejor de su campo, y Abelson y Pasich están solventando los problemas de los pagos".

Weinstein llegando a un juicio. CORDON PRESS

Weinstein fue acusado formalmente de cargos por practicar sexo oral con la asistente de producción Mimi Haleyi en 2006 y por violar a una amante en un hotel de Manhattan en 2013.

The Post informó además que se espera que la actriz de Los Soprano Annabella Sciorra testifique en el próximo juicio de Weinstein en Manhattan. Sciorra, de 59 años, quien protagonizó la exitosa serie de HBO y ha aparecido en otras como CSI, The Good Wife o Ley y Orden, acusó públicamente al productor de la película de violarla en un artículo en la revista New Yorker en 2017.

Esta no es la primera vez que un abogado se pelea con Weinstein por la facturación de un caso. Mary Flynn, del bufete Morrison Cohen LLP, se retiró el pasado mes de octubre de sus casos alegando un desacuerdo en el pago. Y, en abril de 2018, el productor se separó de la firma de relaciones públicas Sitrick & Co., quien lo demandó por una factura supuestamente impagada de 352.105 dólares (316.000 euros). Ese caso fue resuelto fuera de la corte.

Esta noticia llega una semana después de que los estudios del que fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood pidieran la liquidación de la empresa. The Weinstein Company lleva en concurso de acreedores desde marzo de 2018, y la compañía ha solicitado al juez convertir el proceso concursal en liquidación, toda vez que las últimas mediaciones no han podido resolver las demandas por abuso sexual presentadas contra la empresa y su fundador.

La empresa fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob vendió la mayor parte de sus activos el pasado mes de julio, una operación de 289 millones de dólares cerrada con un fondo de capital riesgo, y asegura no tener liquidez para poder reorganizarse bajo el paraguas del concurso de acreedores.

Actrices de renombre como Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Asia Argento, Ashley Judd o Rose McGowan han denunciado a Weinstein por intercambiar favores sexuales a cambio de papeles en películas de gran impacto. Algunas de ellas, como Sorvino o Judd, acusan al productor de haber castigado su carrera profesional después de rechazar sus propuestas.

Las acusaciones contra Weinstein han sido uno de los detonantes del movimiento MeToo, en el que emergieron gran cantidad de casos de abuso sexual o discriminación.