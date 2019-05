Las cinco noticias clave del 22 de mayo

Pedro Sánchez sienta las bases para gobernar sin los independentistas. Los 175 votos que apoyaron a Batet pueden ser suficientes porque no hay mayoría alternativa.

Joaquim Forn: "No me cierro a investir a Pedro Sánchez, incluso sin pedir nada a cambio". El candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, en prisión preventiva, está dispuesto a gobernar con ERC, pero no con Ada Colau.

Y las mujeres tomaron el Congreso. El nuevo Parlamento es el más paritario de la historia y el más igualitario de la Unión Europea. Las nuevas diputadas reflexionan sobre este avance.

Prisiones fulmina el experimento con electrodos a reclusos violentos al detectar irregularidades. El informe de Instituciones Penitenciarias suspende "de forma definitiva" un estudio en el que se aplicaban electrodos a reclusos para estudiar su agresividad.

Festival de Cannes: naufragio del muy esperado Tarantino. La trama de 'Érase una vez en... Hollywood' no se sabe bien adónde pretende conducir, con diálogos insustanciales y carentes de ingenio.