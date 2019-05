“Quien dona leche materna, dona vida”

“Hay mujeres que tienen de sobra y, a otras, apenas les sale nada. Obviamente, no es igual de fácil para todas dar de comer a sus peques”, explicaba ayer la doctora Laura Affumicato. Según la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, puede donar leche materna aquellas mujeres sanas que produzcan leche y que no beban alcohol, no fumen, no tomen medicación contraindicada durante la lactancia y que lleven un estilo de vida saludable. En el caso de tener tatuajes o piercing, no pueden habérselos hecho en los últimos seis meses.

Según la Asociación española de Bancos de Leche Humana, en España existen actualmente 15 centros en activo con diferentes modelos. Unos ubicados en las propias Unidades de Neonatología, otros integrados en los Centros de Donación de Sangre y Tejidos y, también, existen modelos mixtos. A ellos hay que sumar centros satélites como el de Málaga, que reciben la leche donada para enviarla al hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde se hacen todas las pruebas necesarias y se reparte a los centros hospitalarios que lo requieran.