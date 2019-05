El polémico cartel del dueño de un bar de Murcia harto de que los padres no vigilen a sus hijos

Hay una imagen bastante común en bares y restaurantes: niños gritando, jugando, corriendo entre las mesas... Es una experiencia estresante para los padres que intentan controlar a sus pequeños y que a menudo saca de quicio a los demás comensales, e incluso a los dueños de los locales. Y esto último es lo que ha pasado en un bar de Murcia. “Todo aquel niño que esté sin supervisión materna o paterna en este bar pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo”, se puede leer en un cartel escrito con tono jocoso y colocado en el escaparate del local.

Este es el grito de socorro del dueño del bar murciano Venus, ubicado en Cieza, localidad de casi 35.000 habitantes, harto de la indisciplina de sus pequeños clientes y "la falta de supervisión de sus progenitores". Según Manuel M. Villalba, los padres consumen mientras su prole “hace la vida imposible a los demás”. El mensaje termina con un: “Avisaos estáis, no queremos luego malos rollos [sic]”.

Manuel explica por teléfono que el cartel llevaba un año puesto en el bar. "Pero ayer [por el miércoles] me lo robaron. Y lo voy a volver a poner”. Lo más criticado de la frase ha sido la palabra "esclavo": “Esta frase la vi en Internet hace un año y me gustó. La palabra "esclavo" es la que más polémica ha creado. Y es una broma. Quiero dejar claro que el mensaje está dirigido a los padres, yo adoro a los niños”. “No puede ser”, prosigue, “que los niños corran y molesten a las demás mesas e, incluso, a todo el vecindario, y sus padres no hagan nada. Lo voy a volver a poner, tengo apoyo. Aunque a lo mejor elimino la palabra 'esclavo”. “El bar está en una calle peatonal y estrecha. Y está claro que los niños tienen que jugar, pero también sus padres tienen que supervisarlos. Yo no soy nadie para regañar al hijo de otro”, concluye.

El mensaje se ha hecho viral

El usuario de Twitter, Pascual Almagro ha sido el encargado de colgar la foto del cartel en redes con un título: “Solo podía pasar en Murcia”. Su post no ha pasado inadvertido. Entre las respuestas de los internautas se puede leer un poco de todo, gente a favor y gente en contra, aunque, en este caso, los que apoyan la medida son mayoría.

Entre los comentarios destacados se puede citar: “Poca broma”, asegura la usuaria María Ángeles Cámara, “pero cuando yo era camarera, algunos padres se pensaban que también era la canguro. Me dejaban al peque pululando por la barra y ellos en la terraza o en la confitería de al lado”. Otro usuario afirma: “¡Pues me parece de **** madre el cartel!, que la gente en el bar está trabajando y no tiene que aguantar la mala educación de un crío”. Por último, Manuel Alcaide hace hincapié en la lección aprendida: "¡Bravo! ¿Cómo podríamos hacer comprender a ciertos padres, que algunos no salimos de casa para cenar con sus hijos. Y menos, a disfrutar de sus gritos, carreras y falta de educación en general. Vamos, que preferimos cenar tranquilos. Los hijos para sus padres”.

No es la primera vez

Hace unos meses, otro bar en Salamanca también colgó un cartel en que indicaba: “Está prohibido entrar con juguetes en el local” o “No se puede cambiar a los niños en el aseo”. Eran parte de una serie de normas que hizo públicas y colgó en la pared el bar Livingstone, con el fin de regular la entrada de menores en su local. Ante la publicación, muchos padres y ciudadanos criticaron abiertamente “unas reglas que discriminan claramente a los pequeños y a sus progenitores”. Ante la polémica, finalmente, el bar decidió retirar las prohibiciones, alegando en su muro de Facebook, mediante un comunicado: "Gracias a vosotros y vuestros comentarios, nos hemos dado cuenta de que nos hemos EQUIVOCADO, retiraremos inmediatamente el cartel de nuestro establecimiento, y pedimos disculpas a todos los que pueden haberse sentido ofendidos”, explicaron.

