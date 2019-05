Jared Leto (con dos cabezas) y Ezra Miller (con siete ojos) entusiasman (y espantan) en la gala Met

Si habitualmente la gala benéfica del Metropolitan Museum se convierte en el lugar en el que las celebridades ejercen con libertad el más difícil todavía, este año el tema ha puesto en bandeja que las redes sociales enloquezcan: el camp (o sea, el acto de revisitar lo hortera para encontrarle un punto artístico, aquello que de tan malo y ridículo acaba resultando apetecible) fue el código de vestuario para las figuras de la cultura y la sociedad invitadas personalmente por la editora Anna Wintour.

Detalle del maquillaje del actor Ezra Miller, que llevaba cinco ojos pintados sobre su rostro. Getty Images

Jared Leto ya podría proclamarse uno de los ganadores (aunque esto no es una competición y no hay premio al más original) del año pasado al presentarse en la gala como una especie de mesías (entonces la temática fue la religión). Este año sabía que tenía que superarse, así que decidió aparecer con una cabeza... aparte de la suya. Vaya, con dos: una sobre sus hombros, otra en su mano. Una especie de gesto entre shakespeariano y terrorífico que no era del todo original: Gucci (que vistió al actor) ya sacó a modelos desfilando con cabezas en otoño de 2018, pero aún así se convirtió en uno de los personajes más comentados de la noche en redes sociales y medios de moda.

Jared Leto y su otra cabeza en la gala benéfica del Met: ¿un comentario sobre cómo Hollywood puede llevar a la locura? Getty Images

Pero Leto tuvo seria competencia este año. Ezra Miller (Tenemos que hablar de Kevin, Liga de la Justicia), uno de los actores más magnéticos y atrevidos en su estética que ha visto Hollywood, se presentó con una sola cabeza, pero una en la que cabían siete ojos. Dos eran los suyos, cinco estaban pulcra y perfectamente maquillados sobre su piel. Su aspecto era el de monstruo mitológico. Encima de ese rostro, una peluca casi digna del Drácula de Coppola y mucha atención a los detalles (esas uñas blancas). Lo mejor de todo, la máscara que llevaba en su mano: cuando se la ponía, se convertía en una persona "normal".

Jared Leto y Ezra Miller han entendido que en la alfombra roja del Met hay tanto de estética como de discurso. Con sus disfraces, los más comentados de la noche, han dejado también un comentario sobre la fama, el cine y este tipo de fiestas realmente poderoso: no solo que uno puede perder la cabeza, sino que a menudo debajo de ella se esconde un monstruo de mil ojos.

La edición estadounidense de Vogue (que además, a través de su directora Anna Wintour, organiza la gala) ya ha declarado a Ezra Miller el hombre más impactante de la noche. Y otros medios ya hablan de que "Jared y Ezra se han quitado la máscara, literalmente". Las propuestas rompedoras de la gala del Metropolitan y la manera en que los hombres de Hollywood acaban con el clásico (y aburrido) esmoquin ya son tal vez las verdaderas ganadoras de la noche: por fin empezamos a fijarnos igualitariamente en hombres y mujeres a la hora de analizar los atuendos de las alfombras rojas más codiciadas del mundo. Pero esta, la del Met, siempre será la que tendrá a cientos de ojos sobre ella. Y, en el caso de Ezra Millar, dentro de ella también.

