Ryan Reynolds y Emily Blunt, los actores mejor pagados

La revista Variety ha revelado lo que han ganado las estrellas de Hollywood en el último año y la compañía que mejor pagó a uno de sus actores fue la plataforma por streaming Netflix. Según la publicación, debido al creciente interés de Netflix en la producción de largometrajes, los contratos millonarios que consiguieron los actores más reconocidos que se sumaron a la plataforma son bastante más elevados de los que pueden ofrecer los grandes estudios convencionales, que optaron por "recortar" los salarios de las estrellas en favor de arreglos monetarios que estén sujetos a la recaudación de las películas que protagonicen.

Ryan Reynolds, el actor que protagonizó Deadpool y que pone la voz a Pikachu en la próxima película de Pokémon, encabeza la lista de los mejores pagados con Netflix. Ha obtenido 27 millones de dólares por protagonizar para esta plataforma la película Six Underground del director Michael Bay.

Según la lista de la publicación estadounidense, Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, es el segundo mejor pagado de Hollywood. El ex luchador de la WWE fue acreedor de un cheque de 20 millones de dólares por aparecer en el spin-off de Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Robert Downey Jr., protagonista de Iron Man, por su papel en El viaje del Doctor Dolittle, que se estrenará en 2020, logró 20 millones dólares. Les siguen Will Smith por Bad Boys For Life con 17 millones de dólares y Jason Statham también por Fast & Furious: Hobbs & Shaw, con 13 millones de dólares.

La clasificación continúa con Tom Cruise, actor principal en Misión Imposible, quien ganará de 12 a 14 millones de dólares por la secuela de Top Gun que grabará con Paramount.

En el puesto número siete aparece la primera mujer: Emily Blunt. A la actriz británica, de 36 años, no le funcionó su papel en El regreso de Mary Poppins pero ganará más de 12 millones de dólares por la secuela de Un lugar tranquilo. En el décimo puesto está Gal Gadot que solo por Wonder Woman va a conseguir 10 millones de dólares.