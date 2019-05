Cómo disfrutar de Canarias sin sol y sin playa

Los clichés son malos compañero del desarrollo turístico. Muchas regiones basaron de manera tan intensa su imagen y su publicidad en un modelo concreto... que ahora les es difícil revertir. Es el caso de Canarias. Archipiélago al que muchos viajeros siguen creyendo que solo se puede ir a tumbarse al sol en una playa y beber daiquiris de garrafón en un complejo todo incluido. He estado en todas las islas Canarias docenas de veces y creo que nunca me he bañado en el mar. He ido siempre en busca de esos otros innumerables atractivos de interior —el senderismo, por ejemplo— que los alemanes descubrieron hace décadas y de los que nosotros aún ni nos hemos enterado. Estos son algunos de esos atractivos de las Canarias para disfrutarlas sin sol y sin playa: