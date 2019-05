8

Arras explica que todo fue muy rápido: "Con los ajustes, los disparos, la sesión duró solo una hora y media, en un estado de emoción y gran alegría. Todos aprovecharon la oportunidad, se divirtieron y se lee en sus caras”.

“Me gusta esta foto pero no me reconozco. Las drogas me hicieron diferente. Quiero volver a mi vida de antes”, reflexiona Jessy.