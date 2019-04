Disco ICON recomendado: ‘When I get home’, de Solange

When I get home

Solange

(Columbia)

¿Y esto me tiene que gustar? No, hombre. Vivimos en la era dorada del librepensamiento. No tenga complejos, diga que escucha cualquier mierda y hágalo orgulloso de su mal gusto y su ignorancia. Tampoco se ponga a la defensiva. Era una pregunta inocente. Mis pelotas son inocentes. Denoto cierto rencor. ¿No será que le agobia que ya no haya gurús ni prescriptores y que todo hoy sea libre y democrático y que yo pueda decirle que este disco que a todos los listillos tanto les gusta se me hace largo, plúmbeo, casi insoportable? No le voy a negar que un poco, sí. Más que nada porque este álbum creo que es una joya de pequeñas viñetas entre el jazz, el r’n’b, el hip hop o el trap. Es como la digitalización de la enciclopedia de la historia alternativa de la música negra. Lo que hace su hermana Beyoncé con el mundo, lo hace ella con el submundo. Me niego a escucharlo otra vez. Me niego a escucharle otra vez.

