El debate electoral celebrado este lunes en TVE entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Cs) ha tenido varios momentos de tensión. Del silencio de Rivera al adversario de Casado. De la lectura de la Constitución de Iglesias al "no es no" de Sánchez. Estos han sido los mejores momentos del primer debate electoral del 28A.

Rivera: "¿Sabe dónde está el milagro económico del PP? En la cárcel"

Iglesias lee el artículo 31 de la Constitución

Sánchez, a Casado: "No es no"

Casado, a Sánchez: "Me parece tremendo que no diga que no va a indultar a los presos si son condenados"

Sánchez: "¿De qué color tiene usted manchadas las manos, señor Casado?"

Casado, a Rivera: "Usted no es mi adversario"