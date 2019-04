Tras terminar una de las carreras a pie más exigentes del mundo, el Marathon des Sables, donde los participantes recorrieron 250 kilómetros por el desierto del sur de Marruecos durante seis días, Cactus se ha convertido en el protagonista de esta edición. Pesa a no estar registrado en la competición, el perro apareció de la nada el lunes 8 de abril y se unió a los corredores en la segunda etapa. No estuvo presente en la primera, pero completó el resto. Durante estos días, Cactus recorrió unos 241 kilómetros, según informa The New York Times. Su esfuerzo fue recompensado con una medalla.

La carrera está compuesta por seis etapas y la teperatura alcanza durante el día los 40 ºC, mientras que la noche es fría. En esta edición, la número 34, el perro recibió la suficiente cantidad de agua y comida por parte de otros corredores y organizadores de la maratón, celebrada a principios de este mes, y por las noches descansaba en el campamento con el resto de participantes. Cactus tuvo un pequeño desfallecimiento en la etapa más larga, de 71 kilómetros, pero prosiguió su camino más tarde. Al finalizar todas las fases, los médicos confirmaron que estaba en perfecto estado de salud. Su dueña, Karen Hadfield, explicó que es un perro nómada y está acostumbrado a recorrer 40 kilómetros cada día en la región desértica de los beréber.