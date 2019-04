Momento en el que el hombre salva al animal. epv

Un hombre llamado Naude Dreyer vio una foca que tenía un sedal de pesca alrededor del cuello en Namibia. A pesar de los esfuerzos del animal por no ser atrapado, finalmente, sucumbe a la fuerza del hombre que trata de ayudarla. El hilo le había causado un corte en el cuello, aunque no era profundo y no necesitó atención veterinaria. Dreyer muestra en su cuenta de Instagram más vídeos de animales afectados por los trozos de plástico que terminan en el mar. Este usuario sube los vídeos a su perfil para denunciar y concienciar a la sociedad del problema que suponen estos residuos, según afirma. Refiriéndose al caso de esta foca escribió: "El animal era un poco más grande de lo normal y casi se llevó mi pierna. Probablemente la herida fuera causada por un sedal de pesca comercial tirado por la borda. A pesar de que la herida tiene mala pinta, se curará rápidamente en agua salada".