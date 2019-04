Escucha las noticias de EL PAÍS del lunes 15 de abril de 2019

Escúchalo en tu móvil Pueden suscribirse gratis para escuchar Las Noticias de EL PAÍS en: Apple Podcasts | Podcasts de Google | RSS Feed

Lejos de la prudencia a la que apelan sus asesores más cercanos, que dibujan un escenario muy volátil el 28 de abril por la masa de más de un 40% de indecisos, Pedro Sánchez no solo da por segura su victoria, sino que está convencido de que será holgada. No depender de los independentistas es el escenario con el que sueñan desde hace meses en el Gobierno y en el PSOE. La opción de sumar con Unidas Podemos y el PNV ya no es una hipótesis sin más de las tantas que surgen en el comité de estrategia de los socialistas.

Por su parte, Pablo Casado pide a los asistentes a un mitin en Galicia que se imaginen que son asesinados de ETA y Albert Rivera sufre un intento de boicot durante su mitin en Rentería (Gipuzkoa).

Además, exdirectivos del BBVA piden el cese del principal consejero por su actuación en la crisis de Villarejo y esta madrugada ha arrancado la octava temporada de Juego de Tronos.