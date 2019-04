Ocurrió en el aeropuerto armenio de Bragatashen el pasado día siete de abril. Una cámara de seguridad instalada en el recinto captó como un hombre que tenía que pasar el control antes de dirigirse a su puerta de embarque no sabía qué hacer. El individuo, pese a sus dudas, no preguntó y se dirigió al escáner del equipaje, pero no metió solo su maleta. También se introdujo él mismo. El guardia, incrédulo, le inicó a la salida del túnel cuál era el camino correcto, pero ya era demasiado tarde. El hombre no preguntó y el guardia no avisó. En el vídeo, que ha sido compartido en redes sociales, se escuchan las risas de quienes grabaron la imagen.