Ainsley Rae acudió junto a su novio a un centro de lanzamiento de hachas el pasado fin de semana en Colorado (Estados Unidos) para probar sus habilidades. La joven lanzó sin la fuerza y el efecto adecuados y el hacha no solo no dio en la diana sino que rebotó en el suelo y estuvo a punto de golpearle en la cabeza. Afortunadamente, pudo esquivar la herramienta a tiempo, aunque por milímetros, y ella misma ha colgado en Instagram el vídeo del instante acompañado del texto: "Casi me da". En la imagen también se observa cómo la mujer respira aliviada después del impactante momento. El lanzamiento de hacha se popularizado en Estados Unidos como una actividad que ayuda a liberar el estrés.