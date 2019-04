7

La estadounidense Maya Lea Portner realizó el proyecto ‘Ciudades invisibles: Saint Louis’ en 2015. “Siempre me ha inspirado el lado abstracto de las cartografías. Para este proyecto, he analizado imágenes aéreas tomadas de Google Earth y he recortado en un papel las formas de los edificios, los árboles, las calles, las parcelas de terreno, tomadas desde el aire. Mi objetivo es crear una imagen/objeto que subraya el aspecto abstracto del mapa a través de una contemplación personal y subjetiva de la ciudad", explica.