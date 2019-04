David Bisbal y Elena Tablada, frente a frente en los juzgados

David Bisbal y Elena Tablada se han encontrado durante la mañana de este martes en el Juzgado número 6 de Alcobendas. La diseñadora, que ha llegado acompañada de su marido, Javier Ungría, asistía a requerimiento del juez que ha estimado la demanda presentada por el cantante contra su expareja a causa de las imágenes que comparte en redes sociales de la hija que tienen en común, Ella, de nueve años.

Después de que varios de sus enfrentamientos a causa de este tema fueran publicados en los medios de comunicación y que ambos explicaran sus posturas al respecto, Bisbal interpuso una demanda el pasado 12 de febrero solicitando medidas "de protección del menor". Aunque el cantante ha evitado hacer declaraciones sobre este asunto, sí ha defendido que su deber como padre es hacer todo lo posible para evitar que su hija apareciera en las redes sociales o se pudiera comercializar con su imagen.

El enfrentamiento entre Bisbal y Tablada, que hasta ese momento parecían mantener una relación cordial, comenzó precisamente cuando en la cuenta de Instagram de Etna, la marca de moda que diseña Elena Tablada, se publicó un comentario acompañado de la fotografía de Ella y Rosanna Zanetti que ésta había publicado en su propia cuenta de esta red social durante la Feria de Abril. En ella, la nueva mujer de David Bisbal y Ella aparecían con el mismo traje de flamenca y el rostro de la niña estaba pixelado para evitar que se la reconociera. A pesar de ello el comentario no dejaba lugar a dudas sobre lo mal que había sentado esa imagen a Elena Tablada o su entorno directo, ya que ella negó ser su autora: "Querida Rosanna, por el profundo cariño y respeto que le tengo a David Bisbal. En Andalucía, ponerse un vestido igual a su hija es provocar, corazón mío. Se te olvida que lo importante es David y la nena... Dos telas distintas hubiera sido éticamente lo correcto”.

Elena Tablada y su esposo, Javier Ungría, después de haber declarado en los juzgados de Alcobendas, Madrid, este martes. GTRES

Elena Tablada aclaró que ella no había escrito el comentario y que ya había pedido previamente a Rosanna que no subiera fotos con Ella a las redes sociales "porque crea polémica" y ella no quería "problemas", pero estos no hicieron nada más que empezar, porque el incidente pareció abrir una espita y desde ese momento Tablada ha publicado varias imágenes con su hija en las que parece querer demostrar el cariño y la complicidad que se profesan y en algunas de ellas es claramente reconocible el rostro de la niña.

Bisbal, que fue padre de su segundo hijo el pasado sábado, llegaba a la corte judicial sonriente y relajado; mientras Tablada lo hacía con rostro serio, pocos días después de regresar de su luna de miel en África. Bisbal ha respondido a las preguntas de los medios sobre su nueva paternidad asegurando que "está muy contento" pero que sus dos hijos "son importantes". Elena Tablada, sin embargo, ha manifestado que sentía pena "por estar aquí y no celebrando el buen momento" y que considera "injustos" los motivos que han ocasionado la presencia de la expareja en una sede judicial.

A la salida de la comparecencia ante el juez, Bisbal no ha realizado ningún tipo de declaraciones y Tablada se ha limitado a responder que no había sido "el mejor encuentro" que ha tenido con el cantante y que el tipo de solución a la que tengan que llegar "ya está en manos de la juez", en referencia a la autoridad judicial que decidirá sobre la demanda.