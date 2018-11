Elena Tablada desvela el conflicto que vive con David Bisbal

Tras una relación de 7 años y una hija, Elena Tablada rompe su silencio sobre su pasado noviazgo con David Bisbal y la batalla legal que los separa, en un intento por pasar página y dejar atrás "los fantasmas" que la persiguen. Desde que se conocieron 14 años atrás en una entrega de premios, la diseñadora de origen cubano confiesa haber pasado difíciles momentos junto al cantante español. "[Desde un principio] me pusieron de vaga, de no trabajar, de aprovechada... Estaba viviendo mi historia de amor en mi burbuja y, al mismo tiempo, me atacaban por todos lados... sin saber por qué", explica Tablada, en una entrevista con la revista ¡Hola!.

Después de seis años de relación entre conciertos y cenas secretas, la diseñadora se enteró en 2009 que estaba embarazada , una situación que fue agridulce por la reacción del intérprete de Ave María. "Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y la de su entorno, no me gustó. Llevábamos seis años, y aún así mi embarazo fue súper solitario", revela. "Pensé que, por fin, mi pareja me daría mi lugar... pero no. He nadado siempre a contracorriente", mantiene la diseñadora de 37 años.

Meses después del nacimiento de Ella, el desgaste en la pareja era innegable, por lo que el artista y la madre de su hija decidieron dar por terminada la relación. Cerca de una década después las cosas no están más cercanas a resolverse. En medio de "emails desagradables y burofaxes", Tablada confiesa que se encuentra metida en una "guerra" con Bisbal. "Estos 14 años he estado callada y he sido yo la que ha permitido que se diga todo lo que se dice de mí, que se haya creado un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que me insulten en mis redes sociales. Yo he permitido todo... hasta que el padre de mi hija dijo una barbaridad tan grande como que comercializo con ella, que es lo más lamentable que puede decir alguien, sabiendo que es mentira”, arremete la diseñadora. “Es muy triste que exista esta guerra, pero ante los ataques he tenido que decir basta”, agrega.

Según Elena Tabalada su situación ahora con el cantante es "igual de desagradable" que cuando se separaron años atrás, y lamenta lo mucho que ha cambiado desde entonces. “He conocido todas sus versiones, pero al David de ahora no lo reconozco. Es un completo desconocido”, señala. "He intentado bailar siempre al son del padre de mi hija para una mejor relación... pero con él es un día te quiero y otro te odio. Yo soy como soy y no cambio según la persona con la que esté", afirma.

Actualmente Tablada se encuentra preparando su boda con el abogado de 37 años Javier Ungría, pero considera importante dejar atrás su pasado antes de dar el "si, quiero" en el altar. "Creo que es momento de dar la cara por mí misma..necesito cerrar estos capítulos y estos fantasmas que me persiguen. [Mi novio y mi hija] se merecen que cierre esta puerta y dejar atrás estas sombras, que me han hecho ver todo negro desde hace 11 años".