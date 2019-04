Las meteduras de pata de Mel B enfangan el regreso de las Spice Girls

La vuelta de las Spice Girls se ha hecho esperar, nada menos que 20 años. Su éxito en los noventa fue tan esplendoroso que ha logrado que su estela no se esfume y que ahora, por petición popular, regresen a los escenarios. Eso si las polémicas lo permiten porque, en las últimas semanas, la buena relación de sus ya solo cuatro integrantes se está poniendo cada vez más en tela de juicio. Buena parte de las dudas vienen generadas por Mel B.

Aunque las cuatro chicas picantes (Victoria Beckham apoya a sus compañeras en su regreso pero no acudirá a la gira, al estar centrada en su carrera en la moda) siguen colándose en los tabloides, la mayoría de ellas lleva una vida discreta con algunas apariciones en programas de televisión y centradas en su carrera musical. Sin embargo, Melanie Brown sigue siendo carne de cañón. Sus últimas y más polémicas declaraciones han pasado por afirmar que mantuvo relaciones sexuales con una de sus compañeras, Geri Halliwell.

La revelación, en el programa del polémico presentador de televisión británico Piers Morgan, sorprendió incluso a sus compañeras. Melanie C estaba entre el público y no pudo más que poner cara de sorpresa y decir que no sabía nada del asunto. “¡Es algo nuevo para mí!”, aseguró mientras Brown explicaba que Geri la iba a odiar por contarlo. “Ahora tiene su lujosa vida en el campo con su marido, pero es un hecho. Simplemente ocurrió, nos reímos de ello y ya está”.

El problema llegó cuando, días después, Geri no solo contradijo las palabras de su compañera, sino que afirmó sentirse “decepcionada” por ellas. En un comunicado al diario Daily Mail trató de explicarse: "Geri adora a las Spice Girls: a Emma, Melanie, Melanie y Victoria. Le gustaría que [los seguidores] supierais que lo que se ha contado recientemente no es verdad y que ha sido algo muy doloroso para su familia. Mirando hacia adelante, Geri está deseando ver a las chicas y a todos los fans en la gira, disfrutar con todos y cada uno y crear nuevos recuerdos". La conocida como Spice Pelirroja está casada y tiene dos hijas.



Con más frialdad que empatía, las palabras de Halliwell evidenciaron una cierta distancia con su compañera. Pero bien es cierto que Brown es de las que más ha explotado sus anécdotas con las cantantes, sus recuerdos y sus fotos con ellas para lograr dar brillo a una trayectoria más bien irregular. Lejos de desarrollar una carrera puramente musical, ha formado parte de concursos como Bailando con las estrellas o como juez en Factor X, America’s Got Talent o La Voz Kids y parte de su éxito y de su presencia en los medios viene por sus dos biografías. Tanto en la primera, Catch a Fire, de hace más de una década, como en la segunda, publicada en 2018 y llamada Brutally Honest (Brutalmente Honesta), da parte de sus desventuras personales y con la banda.

Por ejemplo, contó cómo un incidente en un viaje a Hawái enfrió su relación con Victoria. El problema llegó por un novio que tuvo durante las vacaciones. Cuando las chicas estaban en la playa decidió hacer sus necesidades en la arena y después lavarse en el mar, algo que disgustó a Beckham: "¿Es que no sabe lo que es un lavabo? Es asqueroso", dijo. Rencillas que se han repetido a lo largo de los años. En 2017, MB criticó que Victoria Beckham utilizara la música de la banda en su aparición en el programa Carpool Karaoke con James Corden.

Según los tabloides británicos, esa distancia ha ido a más. "Melanie está furiosa con Victoria porque de repente empieza a abrazar a las Spice Girls después de años tratando de distanciarse de la banda. Mel estaba desesperada por convencer a las chicas para hacer un nuevo tour y celebrar su música con millones de fans". El pasado Halloween, de hecho, Brown incluso se disfrazó de Beckham y posó con un cartel que rezaba: "No, no voy a ir de gira". Su novio, a su lado y vestido como David Beckham, sostenía otro que decía: "Por favor, por favor, por favor. Hazlo por los fans de las Spice Girls".

La vida íntima de Brown también ha estado expuesta en más de una ocasión. En sus biografías también han contado cómo intentó suicidarse en dos ocasiones ingiriendo pastillas a causa de sus problemas matrimoniales. Su relación de una década con el productor de cine Stephen Belafonte fue tóxica, tanto que el verano pasado decidió entrar por su propio pie en una clínica de desintoxicación para “paliar el dolor” y rehabilitarse de su adicción al sexo y el alcohol. “Estoy trabajando en una mejor versión de mí misma por mis hijas, a las que amo más que a mi vida, y para todos los que me han apoyado”, dijo entonces. Su ruptura fue tal que decidió quitarse no solo el tatuaje que tenía con su nombre, sino directamente la piel en la que estaba grabado.

Sus hijas son, y han sido, siempre su mayor apoyo. Son tres: Madison, de ocho años e hija de Belafonte; Angel Iris, de 12, fruto de una relación esporádica con Eddie Murphy (que tiene 10 hijos de cinco mujeres diferentes); y Phoenix Chi, que nació de su relación con su entonces marido, el exbailarín de las Spice Jimmy Gulzar, hace justo 20 años, y que ahora podrá ver a su madre volviendo a sus orígenes, encima de un escenario, convertida en Scary Spice, la Spice Salvaje.