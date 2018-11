Mel B desvela cómo intentó suicidarse tomando 200 aspirinas

Mel B ha decidido contar uno de los capítulos más difíciles de su vida: el día que intentó quitarse la vida. La cantante lo ha narrado en la autobiografía, Brutally Honest, que sale a la venta el próximo día 27 y a la que ha tenido acceso The Sun. Ocurrió cuando su matrimonio con Stephen Belafonte hacía aguas.

En su libro, la estrella de Spice Girls, de 43 años, escribe: “Me sentía fea y detestada por el mismo hombre que una vez prometió amarme y protegerme, mi esposo y manager Stephen [Bellafonte]. Un hombre que después de 10 años de matrimonio tenía videos sexuales que podrían, y los dos sabíamos muy bien, destruir mi carrera y mi familia”. Y añade: "Mi vida era un desastre y quería salir". Luego abrió un bote de aspirinas en su baño y comenzó a tragar las píldoras. "A medida que cada pastilla entraba en mi boca, me preguntaba: '¿Estás segura?' Y tomaba otra. 10, 20, 50, 100. '¿Estás segura?' 120, 150. ¿Estás segura?", cuenta.

Mientras tragaba píldora tras píldora, comenzó a escribir "notas frenéticas e inconexas" a su hija mayor, Phoenix, pero luego se detuvo justo cuando estaba a punto de tomar la píldora número 200. "Sabía que no quería ir a ningún lado", escribe. “El suicidio no era la respuesta. Tuve que llegar a un hospital. Tenía que sacarme esas pastillas del estómago antes de que sucediera algo ". Sin embargo, la puerta del baño se había atascado y, mientras luchaba por abrir la puerta, tenía heridas en el rostro y en el hombro que eran visibles para los espectadores. "Esas heridas en mi cara y hombro las vio todo mundo en la final de The X Factor, tres días después".

"Todavía puedo recordar el miedo, el pánico y la confusión absoluta en mi cabeza", agrega. "Entonces todo comenzó a volverse negro y caí de rodillas. Podía sentir que la vida en mí comenzaba a agotarse ". Lo siguiente que recuerda es despertarse en un hospital, rodeada por personal médico y su hija Phoenix, quien le preguntó por qué lo hizo. "Fue el momento más triste de mi vida", recuerda. "Mirar a mi hija, angustiada, devastada, enojada, fue el momento en que supe que la lucha tenía que comenzar".

La foto con la que las Spice Girls han anunciado su regreso.

Ese intento de suicidio tuvo lugar en un momento complicado para el matrimonio entre Brown y su entonces marido, el productor Stephen Belafonte, del que poco después se divorció. Entonces, según apuntan ciertos medios, él le estaba siendo infiel, algo de lo que la cantante le ha acusado en más de una ocasión. Pero fue precisamente Belafonte quien salvó a Brown en ese momento, puesto que descubrió a su mujer en el baño y pudo ayudarla.

La componente de las Spice Girls, la célebre banda femenina de los años noventa, está en una situación vital delicada. A su complicado proceso de divorcio se une que, a finales de agosto, ingresó en rehabilitación de forma voluntaria por su adicción al alcohol y las drogas, como ella misma contó. Pero parece haber recuperado en parte la ilusión con el regreso de la banda, que vuelve sin Victoria Beckham.

Esta no fue la primera vez que Mel B tuvo un intento de suicidio. El otro ocurrió cuando tenía 14 años y vivía en su natal Leeds, Inglaterra.