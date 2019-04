Mick Jagger, operado con éxito del corazón

Mick Jagger, de 75 años, está bien. El cantante se ha sometido a una cirugía de corazón en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. "Está descansando y recuperándose bien de la operación", ha informado un familiar a los medios de comunicación. Los médicos lograron reemplazar la válvula defectuosa con un catéter sin tener que abrir el tórax. A partir de ahora, la estrella necesitará mucho descanso y una serie de exámenes diarios para que los médicos revisen regularmente su estado de salud.

La operación obligó a The Rolling Stones a suspender una serie de conciertos de su gira norteamericana No Filter Tour. "Los médicos le recomendaron a Mick Jagger que no realizara la gira", dijo el grupo en un comunicado, dirigiéndose a los fans decepcionados. "Los médicos le dijeron a Mick que podía recuperarse totalmente y volver al escenario".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mick Jagger (@mickjagger) el 30 Mar, 2019 a las 6:00 PDT

El cantante pidió disculpas a sus seguidores en las redes sociales. "Odio decepcionaros de esta manera, estoy devastado por tener que posponer la gira, pero voy a trabajar muy duro para volver al escenario lo más rápido posible ... Una vez más, te pido disculpas", escribió el rockero en Instagram. Los Rolling Stones tenían previsto comenzar su gira No Filters de 17 conciertos en el estadio Hard Rock de Miami en Florida el 20 de abril y culminar en el Burl's Creek Even Grounds de la ciudad canadiense de Ontario el 29 de junio..

La noticia de su problema cardíaco llega cuando el vocalista más se ha afanado en cuidarse. Cuando nació su hijo Devenaux hace menos de dos años, The Sun publicaba declaraciones de una fuente cercana a Jagger que confirmaba que este había aumentado sus esfuerzos por cuidarse con el fin de ver crecer a su recién nacido. "Está totalmente comprometido con la crianza del niño", publicaba el tabloide británico.

La rutina de entrenamientos del septuagenario Jagger incluye una serie de ejercicios, una dieta a base de zumos, pasta, pescado y pollo, complementada con una serie de suplementos, pero no los que tomaba en los sesenta y setenta, si no vitaminas A, C, D y E, además de un preparado con aceite de bacalao y otro con ginseng. Esto unido a la práctica de running, yoga, ciclismo, kickboxing, ballet y entrenamientos específicos dedicados a reforzar la resistencia cardiovascular. “Entreno seis días a la semana, pero no me vuelvo loco”, comentaba Jagger, confirmando que, desde su irrupción en la escena del rock, su concepto de lo que es volverse loco no tiene demasiado que ver con el que tenemos el resto de los mortales.