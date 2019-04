Disco ICON recomendado: ‘Ladytron’, de Ladytron

Ladytron

Ladytron

(K7!)

Los he echado de menos. Yo más. Me da miedo escuchar este disco. Imagine que no me gusta y me toca esperar ocho años más a que vuelvan. A mí me ha pasado lo mismo, pero por fin he reunido valor y me lo he puesto. Y, mire, desde entonces, ya no he dejado de escucharlo. Es que es mi banda favorita de principios de los dosmiles, los más listos, los que mejor ocupaban un escenario y una idea, los que sonaban más contemporáneos sin esforzarse en ser modernos. “No hay ley, no hay Dios, no hay corazón, no hay amor”, cantan en la maravillosa The animals. Entre en este disco, que es mucho mejor de lo que debería. Electroclash en tonos oscuros, technopop que viene el lobo. En lo conceptual, mire, por fin un grupo que no se esfuerza en darnos esperanza en que esta mierda se va a arreglar. Nihilismo puro y sincero, no malditismo maquillado para salir de fiesta, ni optimismo de tapa blanda. Gracias. A ellos.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.