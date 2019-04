Una pareja hace caminar a su hija por el balcón de un séptimo piso en Buenos Aires (Argentina). EPV

Una pareja residente en un séptimo piso en el barrio de Caballito (Buenos Aires, Argentina) ha sido grabada por un vecino haciendo caminar a su hija de escasos años por el bordillo del balcón de su vivienda. Según el vecino no era la primera vez que esto ocurría, razón por la que grabó el vídeo que más tarde compartió en Facebook y que sirvió para alertar a las autoridades, que acudieron a la vivienda el pasado 1 de abril. Los padres de la menor se han defendido argumentando que no había ningún peligro ya que había una red de protección, algo que la policía ha corroborado según medios locales, pero que ha indignado a las redes porque en el vídeo esa protección no se ve.