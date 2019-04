Michael Keaton vuelve a brillar en la gran pantalla y también en la portada de ICON

Si de la industria de Hollywood hubiera dependido, es posible que Michael Keaton nunca habría llegado a protagonizar nuestra portada de abril. Le condenó al ostracismo después de que el actor rechazara volver a enfundarse el traje de Batman para la tercera entrega de la saga. “El guion de Batman forever apestaba. Me di cuenta de que algo iba mal cuando el director [Joel Schumacher] preguntaba por qué tenía que ser todo tan oscuro”, se justifica. “Yo sabía que rechazar la película suponía un riesgo”, alega en la entrevista, “pero continuar en ese camino me alejaría de otras oportunidades y otros papeles que merecían la pena”.

Hasta el propio Barack Obama le preguntó en 2008 por qué ya no hacía películas durante una reunión para hablar sobre el medioambiente. La condena ha durado 20 años y ahora Keaton vuelve a brillar en la gran pantalla y también en ICON. Tras participar en dos películas que han ganado consecutivamente el Oscar a la mejor película, Birdman (2015) y Spotlight (2016), el intérprete de Ohio ha vuelto a aliarse con Tim Burton para convertir Dumbo en una película de imagen real que ya triunfa en los cines. “Si Burton se sintió atraído hacia mí y yo hacia él desde el principio es en parte porque compartimos nuestra condición de marginados”, asegura en ICON.

También se sincera en este número de abril Màxim Huerta. Quien fuera ministro de Cultura y Deportes durante seis días en el Gobierno de Pedro Sánchez habla por primera vez de aquella experiencia que empezó despidiendo a la selección española de fútbol cuando partía hacia el Mundial de Rusia y terminó con la publicación de sus problemas con Hacienda. Ese mismo día presentó su dimisión. “Exceptuando la muerte de mi padre es lo que más sufrimiento me ha generado”, explica en la revista.

También pone su nota reivindicativa en la revista Christina Rosenvinge, que acaba de publicar Debut. Cuadernos y canciones, un libro de memorias en el que repasa su vida a través de sus canciones. En uno de los episodios cuenta cómo aprendió muy joven a quitarse de encima a los pedófilos. “En la época de Álex y Christina me definían como una lolita y me parecía mal. Sufrí mucho esa figura erótica porque aparentaba mucha menos edad y me convertí en blanco de ese tipo de tíos, a los que he tenido que poner en su sitio muchas veces”, señala en la revista. También analiza cómo ha cambiado la sociedad respecto al feminismo. “A los 25, cuando decía en las entrevistas que era feminista, bostezaban y me respondían que era algo del pasado. Llevo hablando de esto toda la vida, pero ahora la gente está dispuesta a escucharlo”.

Imanol Arias, Ryan Reynolds, la cantante Nathy Peluso y el comentarista Bob Pop son otras de las personalidades que se pasean por las páginas de nuestra revista, que también se mantiene fiel a sus citas con la moda, el arte y la gastronomía.

