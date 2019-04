Noticia bomba: el presente no es lo que nos prometieron

Este año se celebra el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna y yo me siento ligeramente timado. Si se hubieran cumplido las promesas que le hicieron a mi generación, ahora debería estar escribiendo esto desde una nave plateada surcando el espacio y no desde un escritorio en un polígono industrial de Madrid. Supongo que a eso se refería Mark Fisher cuando habló de “la lenta cancelación del futuro”.

De todas formas, lo que resulta más complicado es afrontar que lo que de niño te ilusionaba ahora te atemoriza. Porque esa nave imaginaria en la que yo descubriría nuevas civilizaciones estaría pilotada por una Inteligencia Artificial que haría todo el trabajo duro y yo me limitaría a darle órdenes verbales. Y eso, que en cierto sentido ya está aquí, ha dejado de ser una bendición para convertirse en una realidad aterradora.

Estoy empezando a sentirme un ludita que desconfía de las máquinas y eso resulta extraño. Nosotros, que crecimos pensando en que la ciencia nos liberaría, vivimos intentando evitar nuevas tecnologías. Se han convertido en cotillas que intentan meterse en nuestra vida para saber lo que hacemos cada minuto y remitir esa información a aviesas corporaciones que la usarán contra nosotros.

No es que me vaya a volver Unabomber pero, entre donde entre (Alexa, Facebook, la web de mi banco, una aplicación para comprar billetes de avión), vivo con la sensación de que me están tentando para dar información que debería callar. Esa es la utopía de la que nos han privado: la tecnología iba a ser un apoyo para hacer nuestra vida mejor, no una trampa para dejarnos desvalidos. Lo de la nave era más bien un capítulo de Star trek. Y ni siquiera de los buenos.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.